En la Marbella de los años setenta era habitual que un automóvil, con megafonía incorporada, recorriera las calles con una grabación que repetía insistentemente «todos al fútbol». De ello se encargaba Macario Royo.

La cita dominical tenía lugar en una primera y larga etapa en el Campo de Fútbol de Educación y Descanso Francisco Norte. Posteriormente los partidos se llevaron a cabo en el Estadio Municipal, bautizado en principio con el nombre de Utrera Molina (ministro de la Vivienda y ministro secretario general del Movimiento, sucesivamente).

En los últimos años de su existencia llevó el nombre de Antonio Lorenzo Cuevas. Recientemente fue demolido y se está a la espera de que comiencen las obras de construcción de la nueva instalación.

Desde los primeros tiempos de la posguerra, en la década de los años cuarenta, existió, participando en diversas categorías federativas, el Club Deportivo Marbella. Se disolvió al finalizar la temporada 1950-51, momento en que había logrado el ascenso a la Primera Regional Preferente.

La causa que condujo a la desaparición fue de índole económica. Coincidió con que parte de la superficie del Campo Francisco Norte fue segregada para la construcción del edificio del Instituto de Enseñanza Media, por lo que hubo de ser reestructurado y reducido en su tamaño.

En ese momento el deportista Francisco Lima ‘Pacoco’, junto con un grupo de futbolistas, creó un equipo que jugaba en el pequeño campo que poseía del campamento del Frente de Juventudes, Vigil de Quiñones.

En el año 1958 Rafael Reina López puso en marcha el Club Atlético de Marbella. La primera Junta Directiva la formaron Rafael Reina, como presidente; Eduardo Gaviño (ayudante militar de Marina) vicepresidente; secretario técnico, Francisco Lorenzo Cuevas; secretario, Antonio Gambero Rivera; vocales honoríficos: Ricardo Lucena Sola (alcalde de Marbella), Mateo Álvarez Gómez (delegado comarcal de sindicatos), Antonio Maíz Viñals (delegado de Educación y Descanso) y Antonio Palma Sánchez; el entrenador era ‘Joseíllo’.

Más tarde presidiría el club Andrés Sánchez Cantos, a quien sucedió Diego Jiménez Lima, que fichó a ‘Chales’, que había sido jugador el C.D. , como entrenador. Vendrían a continuación los técnicos Pepe Mesa y Juan Antonio Aparicio. Francisco Cantos (alcalde de la ciudad), Paco Palma y Teodoro Rudolphi, como presidentes.

En la temporada 1971-72 llega a la presidencia Vicente Ruiz Romero, quien destituye en la temporada 72-73 al técnico Aparicio y le sustituye Antonio Vega. Vicente Ruiz daría paso a Francisco Vargas Uceda, quien proyecta un Torneo o Trofeo de verano, denominado Torneo de fútbol Ciudad de Marbella, de mayor importancia que el triangular que se organizaba con motivos de la Semana del Sol cada verano. En aquella primera edición de 1979 participaron el Atlético de Marbella, la Real Balompédica Linense y el Juventud de Torremolinos.

En 1980 vuelve a la presidencia Vicente Ruiz Romero y el equipo regresa a categoría nacional. Considera que el Trofeo Ciudad de Marbella debe tener proyección internacional y consigue la participación del equipo inglés Everton, el portugués Os Belenenses, el Sevilla y el Castilla Fútbol Club.

El trofeo contó con una triple presentación: en el hotel Miguel Ángel, de Madrid, con asistencia del alcalde de Marbella y el presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol; una segunda presentación en el restaurante La Dorada, de Sevilla y la tercera en la Torre del Duque en Marbella. Ganó el Trofeo el Sevilla. La asistencia a los partidos fue numerosa y el éxito con arreglo a lo esperado.

El presupuesto con el que contó la organización estuvo próximo a los quince millones de pesetas. Contaron con una aportación municipal como subvención. Hubo un sector de aficionados y periodistas que se extrañaron de la ausencia en el torneo del primer equipo de la provincia, el C.D. Málaga.

En la tercera edición participaron el Sevilla, el C.D. Málaga, el Atlético de Madrid y el Puebla Fútbol Club, de México. Era el momento en que el doctor Cabeza presidía el club madrileño y el jugador Pirri pertenecía a la plantilla del Puebla. Aquel año el trofeo contó con una singularidad: fue la primera vez que Televisión Española retransmitió un partido en directo desde el Estadio Municipal. El partido adelantó la hora de comienzo a las siete, al carecer el estadio de la iluminación adecuada para una retransmisión nocturna. En aquella final televisada nuevamente el Sevilla se hizo con el trofeo, venciendo al Puebla mexicano.

La cuarta edición del torneo reunió al Liverpool F.C., que en aquel momento era el campeón de la Copa de Europa; al Málaga, de Primera División; Real Betis Balompié, de Primera División y al Bayer 04, de la Primera División alemana. El C.D. Málaga, el Luton Town, de la Primera División inglesa; el Atlético de Madrid y el Eintracht Braunschweig, de la Primera División alemana , se disputaron el quinto Trofeo Ciudad de Marbella. A pesar del éxito de las diferentes ediciones del trofeo, la estabilidad del equipo no se logró y llegaron tiempos difíciles.