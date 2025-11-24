Tributo
Marbella inaugura un monolito en homenaje al pueblo gitano y reconoce su aportación a la ciudad
El Ayuntamiento de Marbella aprobó en pleno por unanimidad declarar 2025 como el Año del Homenaje al Pueblo Gitano.
Marbella ha reconocido la contribución del pueblo gitano con el descubrimiento de un monolito en el parque Antonio Montero Sánchez y coincidiendo con el 600 aniversario de su llegada documentada a la península Ibérica.
El municipio rinde así tributo a la aportación de la riqueza cultural, artística y social de la comunidad gitana a Marbella y San Pedro.
Precisamente, la Corporación municipal aprobó en pleno por unanimidad declarar 2025 como el Año del Homenaje al Pueblo Gitano.
«Agradecemos la oportunidad y el valor de reconocer de forma pública a un pueblo que lleva seis siglos formando parte de la historia de España. Se nos da un reconocimiento con un monolito que será un símbolo que podrán ver nuestros hijos, nietos y bisnietos y que siempre recordará que aquí hay gitanos que aman a la ciudad de Marbella», señala Andrés Moreno Utreta, ‘Santi’, representante de la asociación Asueti Calli.
«Hemos hecho una aportación esencial al flamenco, la cultura y el carácter de Andalucía», señaló el representante de la asociación gitana.
- Desde Marbella a Ojén: la otra Desbandá de Málaga
- Javier Friera, nuevo director del Villa Padierna: 'Tenemos que crecer en el segmento de congresos
- La recuperación del río Guadaiza llega al 85 por ciento de su ejecución
- CCOO acusa a Meliá de «boicotear» la negociación sobre el ERE del Senator de Marbella
- Limpian los residuos del fondo marino de Puerto Banús
- Juzgan a dos hombres acusados de secuestrar durante cuatro días y agredir a otro por una deuda
- Más de 20 chefs con más de 50 estrellas Michelin se reunieron en Marbella para rendir tributo al maestro Martín Berasategui
- Empresas y CCOO acercan posturas para evitar el ERE del hotel Senator de Marbella