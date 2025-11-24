Marbella inaugura un monolito en homenaje al pueblo gitano y reconoce su aportación a la ciudad

Marbella ha reconocido la contribución del pueblo gitano con el descubrimiento de un monolito en el parque Antonio Montero Sánchez y coincidiendo con el 600 aniversario de su llegada documentada a la península Ibérica.

El municipio rinde así tributo a la aportación de la riqueza cultural, artística y social de la comunidad gitana a Marbella y San Pedro.

Precisamente, la Corporación municipal aprobó en pleno por unanimidad declarar 2025 como el Año del Homenaje al Pueblo Gitano.

«Agradecemos la oportunidad y el valor de reconocer de forma pública a un pueblo que lleva seis siglos formando parte de la historia de España. Se nos da un reconocimiento con un monolito que será un símbolo que podrán ver nuestros hijos, nietos y bisnietos y que siempre recordará que aquí hay gitanos que aman a la ciudad de Marbella», señala Andrés Moreno Utreta, ‘Santi’, representante de la asociación Asueti Calli.

«Hemos hecho una aportación esencial al flamenco, la cultura y el carácter de Andalucía», señaló el representante de la asociación gitana.