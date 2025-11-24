Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tributo

Marbella inaugura un monolito en homenaje al pueblo gitano y reconoce su aportación a la ciudad

El Ayuntamiento de Marbella aprobó en pleno por unanimidad declarar 2025 como el Año del Homenaje al Pueblo Gitano.

Inauguración del monolito en homenaje al pueblo gitano en Marbella.

Inauguración del monolito en homenaje al pueblo gitano en Marbella. / L.O.

Marcel Vidal

Marbella

Marbella ha reconocido la contribución del pueblo gitano con el descubrimiento de un monolito en el parque Antonio Montero Sánchez y coincidiendo con el 600 aniversario de su llegada documentada a la península Ibérica.

El municipio rinde así tributo a la aportación de la riqueza cultural, artística y social de la comunidad gitana a Marbella y San Pedro.

Precisamente, la Corporación municipal aprobó en pleno por unanimidad declarar 2025 como el Año del Homenaje al Pueblo Gitano.

«Agradecemos la oportunidad y el valor de reconocer de forma pública a un pueblo que lleva seis siglos formando parte de la historia de España. Se nos da un reconocimiento con un monolito que será un símbolo que podrán ver nuestros hijos, nietos y bisnietos y que siempre recordará que aquí hay gitanos que aman a la ciudad de Marbella», señala Andrés Moreno Utreta, ‘Santi’, representante de la asociación Asueti Calli.

Noticias relacionadas y más

«Hemos hecho una aportación esencial al flamenco, la cultura y el carácter de Andalucía», señaló el representante de la asociación gitana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents