Rescate
Bomberos de Marbella rescatan a tres senderistas belgas atrapados en una zona escarpada
Los excursionistas iniciaron su ruta a las 11.00 horas desde el entorno del Juanar con destino a la localidad de Istán
Una dotación completa de Bomberos de Marbella llevó a cabo en la tarde del pasado lunes un complejo operativo de rescate en la zona de Monchalbán, en el término municipal de Marbella, para auxiliar a tres senderistas de nacionalidad belga de 50, 50 y 25 años.
Los excursionistas iniciaron su ruta a las 11.00 horas desde el entorno del Juanar con destino a la localidad de Istán. Durante el recorrido se desorientaron e intentaron descender hacia el pantano, adentrándose en un cañón de difícil acceso.
Finalmente, a las 18.30 horas, dieron aviso al centro de emergencias 112 informando de que necesitaban asistencia, ha indicado el Ayuntamiento de Marbella en un comunicado.
Dispositivo
Así, una vez movilizado el dispositivo de búsqueda, se logró contactar con los afectados mediante geolocalización, confirmando su posición en una zona escarpada. A poco menos de 250 metros en línea recta, los equipos iniciaron la aproximación empleando maniobras técnicas con cuerdas para acceder con seguridad.
Los efectivos, con amplio conocimiento del terreno, lograron alcanzar a los senderistas sin incidencias y acompañarlos hasta una zona segura. La intervención concluyó con éxito y sin daños personales tanto para los rescatados como para los profesionales que participaron en la operación.
