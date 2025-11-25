La plantilla del Senator suspende el encierro como gesto para evitar el ERE

Los trabajadores del hotel Senator han suspendido el encierro indefinido que comenzaron a inicios de noviembre contra la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como gesto de buena voluntad ante el avance de las negociaciones entre el comité de empresa, CCOO y la parte empresarial para evitar los despidos masivos.

La plantilla, integrada por 107 empleados, bloquea de esta forma una de las medidas más extremas que pueden adoptar los trabajadores y que habían iniciado cuando, tras el vencimiento del contrato de arrendamiento del inmueble que albergaba el hotel, la cadena Hoteles Playa se desentendió de la gestión del establecimiento, que tenía una categoría de cuatro estrellas, y anunció el ERE.

Tras la salida de la cadena hotelera y la finalización de la relación contractual del alquiler, la propiedad del edificio cerró el inmueble para acometer unas reformas de mejora de cara a su reapertura, prevista para 2027, ya bajo la gestión de la cadena Meliá.

«Se ha hecho un parón en el encierro. Nos han pedido un voto de confianza para intentar llegar a un acuerdo. Así nos lo ha pedido la propiedad del edificio. Nos lo han pedido y hemos accedido a ello», señaló ayer el presidente del comité de empresa, David Casado, a La Opinión de Málaga.

Los empleados confían en que el acercamiento entre las dos partes involucradas en el conflicto laboral llegue a buen puerto en un acto de conciliación que tienen previsto mantener hoy en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) y que los despidos masivos se sustituyan por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que permita a la plantilla volver a sus puestos laborales una vez que el hotel recupere la actividad tras las obras de mejora.

«Estamos bastante animados y con ganas de afrontar mañana (por hoy) la última reunión. Si todo va según lo previsto, se retirará el ERE y pasaremos a negociar el ERTE», señaló el presidente del comité de empresa.

Los empleados creen que el punto de inflexión a partir del cual ambas partes comenzaron a remar en la misma dirección para encontrar una alternativa al ERE se produjo en una reunión que mantuvieron en el Centro de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (CARL), ubicado en Sevilla, a inicios de la pasa semana.

«Al día siguiente de la reunión, tuvimos varios intercambios de llamadas con la propiedad del edificio y Hoteles Playa. Ahí empezamos a tener acercamientos», explicó Casado.