El PSOE tacha de «tramposas» las cuentas municipales de Marbella de 2026

La portavoz socialista de Marbella, Isabel Pérez, tachó ayer de «tramposo, irresponsable e irreal» el presupuesto del Ayuntamiento previsto para 2026 y que rondará los 449 millones de euros.

La concejala del PSOE aseguró que, en el próximo ejercicio, el equipo de Gobierna aumentará la deuda y los impuestos, mientras seguirá asumiendo con fondos propios inversiones que competen a la Junta de Andalucía.

«Las cuentas son un auténtico despropósito. Tienen los mismos defectos de todos los años y parecen un ‘copia y pega’ sin ninguna credibilidad», señaló la concejala del PSOE.

Pérez calificó de «absolutamente ficticios» unas cuentas en las que, apuntó, los habilitados nacionales del Consistorio señalan que existe un exceso de gasto no financiero que cifran en cerca de 58 millones de euros.

«Las cifras se vuelven a inflar para hablar de récord cuando la realidad es bien distinta. La deuda financiera volverá a aumentar con un crédito de 17 millones de euros. Venimos de dos años consecutivos en los que ha subido el IBI y en 2026 la tasa de basura aumentará entre un 25 y un 50 por ciento», apuntó la edil.

«Lo que también aumentará en el año previo a las elecciones municipales es el capítulo de Personal, en siete millones de euros, todo un clásico de la alcaldesa, Ángeles Muñoz», agregó la edil.

La Corporación municipal tiene previsto aprobar de forma inicial hoy el presupuesto del Ayuntamiento en un pleno de carácter extraordinario.