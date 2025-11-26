El PP aprueba de forma inicial en solitario las cuentas de Marbella de 2026

El PP aprobó de forma inicial ayer en solitario el presupuesto previsto para el Ayuntamiento de Marbella en 2026, que rondará los 450 millones de euros, un once por ciento más que las cuentas de este ejercicio.

El PSOE y OSP se opusieron a unas cuentas municipales que creen «infladas e irreales»; y Vox, se abstuvo.

Las inversiones de un municipio que cuenta con buena parte de sus infraestructuras colapsadas ante el incremento de vecinos en los últimos años y las cada vez más frecuentes llegadas de turistas fueron uno de los capítulos que suscitó más polémica entre el PP y la oposición.

Las cuentas contemplan cerca de 70 millones en inversiones entre las que figuran la creación de aparcamientos en el albergue África, presupuestada en ocho millones de euros; o la construcción de medianas en diferentes tramos de la antigua N-340, valorada en 3,3 millones de euros.

«Queremos que la calidad de vida llegue no sólo a los que viven aquí, sino también a quienes nos visitan. Los presupuestos son serios, solventes, inversores y acordes a las necesidades de Marbella», señaló la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Según el PSOE, del total de las inversiones, sólo 17 millones son fondos con los que contará realmente el Ayuntamiento para ejecutar actuaciones en 2026. El resto, unos 43 millones de euros, están calificados como ‘indisponibles’ por parte de Intervención. «Anuncian fondos que no existen. Es una burda forma de engañar a la ciudadanía. Además, cada año se anuncian las mismas obras», señaló la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.

El concejal de OSP Daniel Mahiquez advirtió de que buena parte de la recaudación de ingresos estimada por el Gobierno local está muy por encima de las previsiones que indica el Tesorero del Ayuntamiento. «En plusvalías, el PP estima 40 millones de euros de recaudación, mientras que Tesorería calcula unos 20. En licencias urbanísticas e ICIO, el PP estima 39 millones de euros y Tesorería, 26. En multas de tráfico, 8’5 millones frente a los cuatro de Tesorería», señaló el edil de la formación sampedreña.

Impuestos y Personal

El PSOE advirtió de que la tasa de basura subirá una media de un 25 por ciento para las viviendas y de un 50 por ciento, la industrial, incrementos que se sumarán a los que ha experimentado el IBI en los dos últimos ejercicios.

El PP destacó las bonificaciones en tributos locales como el IBI o las plusvalías; algunas reducciones para familias numerosas; y descuentos del 20 por ciento en las actividades deportivas municipales. «Tenemos una política fiscal estable y mantenemos las bonificaciones por un valor de diez millones de euros», señaló Muñoz.

Otras partidas que subirán en el último presupuesto que el Ayuntamiento podrá ejecutar de forma íntegra antes de las elecciones locales de 2027 son los de personal, que sube un 6,5 por ciento; y el de publicidad, que lo hace en un 22 por ciento.