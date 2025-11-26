San Pedro albergará el sábado una carrera para recoger alimentos

San Pedro Alcántara albergará el sábado la tradicional Carrera del Kilo, cuyo objetivo es recoger alimentos no perecederos a favor de entidades sociales del municipio y que forma parte de la programación de Navidad de la localidad.

El evento, que celebra su XIII edición, se desarrollará en el Bulevar de San Pedro, desde las 17.00 a las 19.00 horas. Los participantes deberán aportar un kilogramo de alimentos no perecederos, que se destinarán a Cáritas y otros colectivos benéficos del municipio.

La carrera solidaria, que organiza el Ayuntamiento y el Club Atletismo San Pedro, tendrá un recorrido de unos dos kilómetros de longitud, llano y accesible, por lo que será apto para todos los públicos.

La prueba benéfica incluye categorías masculina y femenina absoluta con premios para los tres primeros clasificados de cada modalidad.

También se incentivará la participación con disfraces y los corredores tomarán parte en sorteo de patinetes eléctricos y dispositivos móviles.

Navidad en la finca La Caridad

San Pedro albergará también el 20 de diciembre la II edición del Tardeo Navideño, una iniciativa dirigida especialmente al público joven con motivo de la época navideña.

El evento, que se celebrará en la finca La Caridad, comenzará a las 18.00 horas con las actuaciones de la artista local Mónica Garrido y el grupo gaditano Al Liquindoi, que ha participado en los programas de televisión Factor X y La Voz.