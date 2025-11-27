La guerra altera el ruso en Marbella

Las agresiones que Rusia comenzó a infligir a Ucrania desde los primeros meses de 2022 no sólo han alterado las relaciones económicas y políticas de la UE -y del resto del mundo occidental- hacia el gran vecino del este, sino que ha cambiado también el paisaje lingüístico en Marbella.

A pesar de que la comunidad rusa es una de las más numerosas en el municipio y se caracteriza por un alto poder adquisitivo, el uso de su lengua, al menos los espacios públicos y los establecimientos de Marbella y San Pedro Alcántara, ha disminuido en los últimos años.

El ruso ha pasado a ser la sexta lengua más frecuente en la cartelería de los negocios de las calles y plazas del municipio. Por delante de ella figuran el castellano y el inglés, pero también el francés, el alemán o el italiano, según una tesis doctoral sobre el paisaje comunicativo de Marbella que el investigador, periodista y profesor José Carlos Pozo, ha presentado y defendido en la UMA.

«Desde la guerra de Ucrania, el ruso no está políticamente bien visto y por ello ha decaído su utilización. Pero la población rusa no ha caído», señala el autor.

Precisamente, un centro de servicios para la comunidad rusa de Marbella ubicado entre Puerto Banús y San Pedro sufrió actos vandálicos y pintadas de esvásticas nazis y letras ‘Z’, con las que se distingue a las tropas rusas en Ucrania, en la fachada un mes después del inicio de los ataques. Tras las reparación del inmueble, que abrió sus puertas en 2014, sus propietarios cambiaron el nombre, que hasta entonces era ‘Casa Rusia’.

Paradójicamente, la comunidad ucraniana, la tercera más numerosa entre las nacionalidades foráneas que residen en Marbella tras la marroquí y la británica, recurre al ruso en la cartelería de sus establecimientos comerciales.

«En las zonas que he cubierto para hacer el estudio, no he encontrado ni un solo ejemplo de ucraniano. Prácticamente todos ellos hablan ruso (tras sus años de pertenencia a la URSS), una lengua más internacional para esta comunidad», señala Pozo, que, para hacer su investigación, ha recorrido una distancia de unos 120 kilómetros en las zonas más emblemáticas de Marbella, como Puerto Banús; el paseo marítimo; la avenida Ricardo Soriano, la vía más comercial del municipio; o el puerto deportivo Virgen del Carmen.