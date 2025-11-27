OSP pide construir un parking provisional en Nueva Andalucía

Opción Sampedreña (OSP) propuso ayer utilizar una parcela municipal de unos 23.000 metros cuadrados de superficie para crear una gran bolsa de aparcamientos provisionales en el distrito marbellí de Nueva Andalucía, que alberga a unos 18.000 habitantes.

El Ayuntamiento cuenta con un proyecto para ampliar un dispensario sanitario ubicado en la parcela y habilitar 60 plazas de aparcamiento, lo que ocupará una reducida parte del solar, por lo que la formación sampedreña propone utilizarlo de forma temporal para habilitar estacionamientos.

«La superficie disponible permitiría habilitar de manera rápida una zona de estacionamiento provisional sin necesidad de talar árboles ni realizar grandes obras», señaló el concejal Manuel Osorio.

«De esta forma se aliviaría la creciente saturación de vehículos que sufre la zona. La expansión urbanística y el aumento de la población han generado un déficit evidente de estacionamiento, afectando no sólo a los residentes, sino también a los comercios y talleres del polígono industrial próximo», agregó.

La formación sampedreña presentará la propuesta en la sesión plenaria de noviembre, que la Corporación municipal celebrará mañana.

Osorio aseguró que OSP busca alternativas para crear en Nueva Andalucía un aparcamiento de mayor envergadura, incluido uno edificado en altura.

«La saturación es insostenible y necesitamos soluciones inmediatas mientras estudiamos opciones definitivas», señaló Osorio.