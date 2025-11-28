La Navidad se iluminará en Marbella y San Pedro este fin de semana

La Navidad se iluminará en el municipio este fin de semana. San Pedro Alcántara y el distrito de Nueva Andalucía inauguran hoy sus iluminaciones navideñas en un acto que contará con un concierto de Pitingo y una tarde festiva, entre otras actividades.

En Nueva Andalucía, los actos con motivo del encendido navideño comenzarán a las 17.30 horas en el parque Infantil Miguel de Cervantes. La jornada incluirá animación, castillos hinchables y diversas atracciones pensadas para los más pequeños. Además, el Coro Rociero de la Virgen Madre interpretará una selección de villancicos tradicionales.

En San Pedro Alcántara, los actos comenzarán a las 18.00 horas con un pasacalles y un ‘flashmob’ de Navidad.

El encendido oficial se producirá a las 20.00 horas y le seguirá la actuación de Pitingo. Marbella inaugurará la iluminación navideña este viernes en una jornada que comenzará con el pasacalles Hadas de la Luna a partir de las 18.30 horas, con salida en la plaza del Santo Cristo y un recorrido que pasará por el centro histórico y terminará en la avenida ramón y Cajal.

El desfile contará con el acompañamiento de diferentes academias de baile del municipio, que actuarán hasta las 20.00 horas, momento en el que se producirá el encendido de la iluminación de Navidad.

El evento finalizará con una zambomba flamenca con artistas como Capullo de Jerez o Diego Carrasco.