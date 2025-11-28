Investigación
La Policía investiga el hallazgo de un cadáver en un paraje natural de Marbella
Un particular que caminaba por el sendero de la Ruta de los Monjes alertó al 112 a las 17.57 horas de este jueves
La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en un paraje natural y de difícil acceso ubicado en un sendero de la Ruta de los Monjes, en Marbella.
Un particular que caminaba por dicho sendero alertó al 112, a las 17.57 horas de este jueves, de que se había encontrado un cuerpo cuando caminaba por una zona conocida como Mina de Buenavista, según un portavoz del centro de emergencias.
Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional, Local, Bomberos, servicios sanitarios y se activó el protocolo judicial.
Difícil acceso al cadáver
Debido al difícil acceso donde el senderista encontró el cuerpo fue necesario la intervención de los Bomberos.
La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para la identificación del cadáver y confirmar las circunstancias de la muerte, han informado fuentes policiales.
