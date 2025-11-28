El PSOE de Marbella pide mejorar la conexión entre urbanizaciones para aliviar el tráfico

El PSOE propuso ayer un plan integral con el que mejorar las conexiones entre las urbanizaciones y los núcleos urbanos de Marbella y San Pedro Alcántara para tratar de aliviarla saturación de las principales arterías de comunicación del municipio, colapsadas con frecuencia por el alto número de vehículos que circulan por la vía pública, especialmente en verano, y la obsolescencia de buena parte de las infraestructuras.

La propuesta de la formación socialista plantea la creación de corredores de conexión que vertebren, de forma independiente a las principales vías de comunicación como la N-340 o la autovía A-7, el término municipal, de alrededor de 27 kilómetros de longitud, de este a oeste, desde el distrito de Las Chapas hasta la zona residencial de Guadalmina, en San Pedro Alcántara.

La propuesta de la formación socialista contempla que los corredores sean espacios multimodales que compaginen la circulación del transporte público, los carriles bici, las vías peatonales y las zonas verdes. El plan del PSOE recoge además conexiones transversales que enlace los núcleos urbano de Marbella y San Pedro y reduzcan la dependencia del tráfico de la A-7 y la N-340.

La formación socialista plantea su proyecto en un momento en el que el Ayuntamiento elabora el plan general que gestionará el urbanismo durante las próximas décadas y que sustituirá al planeamiento de 1986, que el Consistorio tuvo que recuperar después de que, en 2015, el Tribunal Supremo anulara el PGOU de 2010.

«El proceso de elaboración del Plan general representa una oportunidad histórica para repensar la estructura territorial y de movilidad del municipio, anticipando los retos que se deriven del crecimiento poblacional y del aumento del turismo. Queremos que Marbella y San Pedro funcionen como una única gran ciudad», señala la portavoz socialista, Isabel Pérez.

«Las dificultades que encuentran los residentes y los visitantes para desplazarse a lo largo del término municipal constituyen uno de los principales retos de Marbella y San Pedro en materia de movilidad, cohesión territorial y sostenibilidad urbana», señala la concejala, cuya formación política tiene previsto presentar la propuesta en la sesión plenaria de noviembre, que la Corporación municipal celebra hoy.

Marbella cuenta con un transporte público urbano que, aunque es gratuito para los vecinos empadronados, es insuficiente para mejorar la movilidad del municipio debido a la baja frecuencia de los autobuses y la escasez del número de líneas.