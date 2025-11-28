Renuevan las infraestructuras básicas de Fuentenueva, en San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella acomete obras de remodelación integral para mejorar las infraestructuras básicas y la movilidad en la zona oeste de la calle Fuentenueva, en San Pedro Alcántara. Los trabajos conllevan la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento, electricidad, alumbrado, telecomunicaciones y pavimentación, entre otros.

Las actuaciones forman parte de la segunda fase de intervención de un plan para mejorar la zona y que se ejecutará en una superficie de unos 10.000 metros cuadrados.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 1,6 millones de euros, que aporta la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento del agua en Marbella, Hidralia.

«Lo que se hace es cambiar todas las redes antiguas de abastecimien to y la separación entre pluviales y fecales para seguir con el resto de los trabajos. Queremos contar con unas instalaciones modernas y seguras y darles continuidad», señala la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. El prevé que las actuaciones concluyan a mediados de diciembre.