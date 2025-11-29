El decadente mercado moderno del centro urbano de Marbella

El mercado central de Marbella, el principal espacio de abastos del municipio, busca entrar en el siglo XXI con los lastres que arrastra del XX. El Ayuntamiento de Marbella trata de modernizar el aspecto externo del inmueble para convertirlo en un centro de dinamización comercial y turística y mejorar «la experiencia de compra» de los clientes, pero sus deficiencias, que salen a la luz una y otra vez, muestran la realidad en la que se encuentra el edificio.

El Gobierno local anunció ayer la adquisición de pantallas digitales y megafonía interior para equipar el mercado. Las pantallas se distribuirán por distintos emplazamientos del recinto para que los usuarios reciban información de las novedades, servicios y eventos. La megafonía mejorará la comunicación de los establecimientos del interior y funcionará como hilo musical.

«Con estas actuaciones, Marbella continúa avanzando hacia la modernización del comercio y la mejora de la experiencia de los ciudadanos y turistas, por su capacidad para innovar y adaptarse a las necesidades del presente», señaló el Ayuntamiento.

Las mejoras se suman a la colocación de taquillas dotadas con sistemas de refrigeración para mantener la temperatura de los alimentos perecederos y frescos. «La iniciativa persigue la innovación tecnológica, ya que estas taquillas suponen un paso hacia la digitalización y modernización de los servicios públicos de Marbella», apuntó el Consistorio.

Las innovaciones intentan, además de mejorar el mercado municipal, dinamizar el comercio del casco antiguo, cuyos negocios apenas pueden hacer frente a la competencia de las grandes superficies comerciales.

Las mejoras contrastan, sin embargo, con las carencias del edificio que alberga el mercado y que resultan en filtraciones de agua y unas «humedades que se producen en más ocasiones de las que serían deseables», apuntó la concejala de Comercio, María José Figueira.

Atoro deliberado, según el PP

Las últimas de ellas han surgido por la obstrucción de unas tuberías ubicadas en la zona de los establecimientos de pescadería y de las que la concejala responsabilizó al «mal uso que hacen algunos» de las cañerías. «Levantan los sumideros, introducen sólidos, se atasca la tubería, se atora, revienta y se producen» las humedades, señaló. «Este tipo de problemas se derivan del mal uso de la instalación», reiteró.

Las continuas humedades de agua que sufre el mercado obligaron al Ayuntamiento a reubicar la biblioteca municipal, cuyos fondos estaban expuestos a las filtraciones de agua. En pleno verano de 2007, el Ayuntamiento tuvo que cerrar la biblioteca, ubicada entonces en un local anexo al mercado, tras unas goteras y el olor a pescado que invadió el interior del recinto.

A inicios del curso académico de 2013, el Consistorio tuvo que colocar cubos en el interior de la biblioteca para recoger el agua que se filtraba y en marzo de 2018, los comerciantes advirtieron de que el agua de la lluvia se filtraba por unas grietas ubicadas en los ventanales del mercado. El agua afectó a diferentes establecimientos del mercado y a su aparcamiento.

En 2007, el equipo de gobierno anunció un proyecto dotado con 700.000 euros para reformar el mercado municipal y acabar con los problemas de ventilación, iluminación y filtraciones de agua.