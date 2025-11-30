«La cultura en Marbella tiene que ser permanente»

¿Cómo surge la iniciativa de crear el Ateneo Cultural?

La iniciativa de crear el Ateneo Cultural nace de la ilusión de construir un espacio de encuentro para la cultura en general, ya que los vivimos en Marbella y San Pedro Alcántara detectamos una carencia de espacios de intercambio y creación en la ciudad. Vimos el gran potencial cultural de Marbella y la falta de una institución que pudiera conectar de manera transversal a artistas, académicos y al público, en general. Por eso hemos fundado el Ateneo, para intentar ser un punto de encuentro independiente, abierto y plural.

¿Cuáles serán sus primeras iniciativas para promocionar la cultura en el municipio?

En esta fase inicial, nos encontramos en proceso de planificación, en la que contemplamos exposiciones o presentaciones de libros o documentales. También estamos trabajando en una programación amplia con diferentes secciones con la intención de cubrir el mayor ámbito cultural.

Al carecer de instalaciones, ¿dónde realizarán sus eventos?

Mientras conseguimos una sede fija, utilizaremos una red de espacios colaboradores. Esto incluye que intentemos pedir locales municipales, salas cedidas por entidades asociativas, centros educativos y negocios privados. La ausencia de un edificio propio es vista como una oportunidad para que el Ateneo se disperse y se haga presente en múltiples lugares de Marbella.

¿Qué destacaría de Antonio Morales, presidente honorífico del colectivo?

Antonio Morales es un referente ineludible tanto a nivel cultural como personal. Su enorme dedicación, su defensa activa del patrimonio y su sentido de servicio a la comunidad son sus grandes cualidades. Ha sido fiscal jefe de Málaga, presidente de la Cruz Roja y presidente del Ateneo de Málaga. Es toda una institución y nos sentimos muy honrados de que haya aceptado nuestra invitación.

¿Cómo valoraría la situación de la cultura en Marbella?

Marbella posee un talento artístico notable, con creadores tanto noveles como consolidados; y una audiencia que responde a propuestas calidad. Sin embargo, percibimos que muchos artistas echan de menos una mayor presencia cultural en la ciudad e, incluso, de espacios diversos más cercanos a la juventud en los que puedan desarrollar su creatividad y sus diferentes formas de expresión. Desde el Ateneo de Marbella pensamos que la cultura debe estar presente en la ciudad de forma constante y no intermitente.

¿Qué opinión tiene del proyecto para crear pisos turísticos en la antigua Casa del Gobernador?

La Casa del Gobernador es un edificio histórico que se encuentra entre los bienes de interés cultural del castillo de Marbella. Como edificio histórico, entiendo que debería mantener su esencia y podría ser una oportunidad para recuperar un espacio emblemático y ponerlo al servicio de la ciudad. Además, yo pienso que los pisos que se utilizan con fines turísticos no deberían permitirse en los cascos antiguos de las ciudades.

¿Qué personaje de la cultura de Marbella destacaría?

Citaría a Jean Cocteau, que formó parte de la cultura de la ciudad en la década de los 60 del siglo XX como poeta, novelista o pintor. Marbella fue su refugio durante ese periodo. En una época de represión, es de reconocimiento su gran labor por la libertad de expresión en términos generales. Quiero mencionar también de forma especial a mi profesora de dibujo y pintura Teresa Pomares, una gran persona y acuarelista que me ayudó a retomar mi afición por el arte.