Seguridad en Marbella en Navidad: unos 370 agentes vigilarán conciertos, pasacalles y cabalgatas

Unos 370 agentes de la Policía Loca, Nacional, Bomberos y Protección Civil velarán por la seguridad en los principales actos de la campaña de Navidad en Marbella y San Pedro Alcántara.

El operativo acompañará a los pasacalles, conciertos, zambombas y las diferentes cabalgatas previstas en Marbella, San Pedro Alcántara y los distritos de Las Chapas y Nueva Andalucía en una de las épocas del año que más afluencia de público se registra en el municipio.

Control de las grandes aglomeraciones

La presencia policial se intensificará en las zonas de mayor afluencia de público con el objetivo de que los vecinos y los visitantes disfruten de las fiestas en un entorno «seguro y tranquilo en una de las navidades que cuentan con una programación especialmente larga y que requiere de un esfuerzo operativo importante», señala el portavoz de la Policía Local, Miguel Ángel Benítez.

«La coordinación entre cuerpos es fundamental para el buen funcionamiento del operativo, dadas las características de una programación tan extensa y con tantos focos de interés ciudadano», agrega.

Cortes de tráfico en Marbella en Navidad

El dispositivo contempla varios cortes de tráfico relevantes. El 13 de diciembre se cortará la calle Lagasca, una de las más concurridas de San Pedro Alcántara, con motivo del Mercadillo de Navidad; y el 19 de diciembre se cerrará la avenida Nabeul, en el centro urbano de Marbella, por la celebración de una zambomba navideña.

Benítez destaca la importancia de seguir «las indicaciones de seguridad para asegurar el buen desarrollo de todas las actividades navideñas».

Encendido del alumbrado

Marbella encendió el viernes el alumbrado navideño, uno de los actos más importantes del programa navideño del municipio. Otro tanto hicieron San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía el viernes.

El evento del encendido de la iluminación navideña en San Pedro terminó con un concierto que ofreció del artista Pitingo.