Solidaridad
El Ayuntamiento de Marbella aprueba una ayuda municipal de 25.000 euros para la Asociación Valores
La cantidad que recibirá el colectivo benéfico que apoya a los jóvenes con discapacidad equivale al 50 por ciento del coste total del proyecto anual
El Ayuntamiento de Marbella y la Asociación Valores, ubicada en San Pedro Alcántara, han renovado el convenio de colaboración a través del cual el colectivo benéfico que apoya a los jóvenes con discapacidad recibirá 25.000 euros.
La ayuda municipal equivale al 50 por ciento del coste total del proyecto anual que desarrolla la entidad, cuyo presupuesto global supera los 50.000 euros.
El colectivo se ubica además en un local que es titularidad del Ayuntamiento.
«Todos nuestros niños hacen cursos de encuadernación y, en estos momentos, están muy contentos realizando agendas de Navidad, que vendemos al precio de diez euros y que son muy bonitas. Entre otras actividades, juegan a la petanca, hacen natación y baloncesto», señala José Ortega, la presidenta de un colectivo que atiende a unos 20 usuarios.
«Esta acción se enmarca dentro del plan estratégico de subvenciones, que lleva a cabo el Consistorio, que se establece por tres años consecutivos para sacar adelante el proyecto de esta asociación, que realiza un gran trabajo», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
