Comienza la II edición del programa ‘Otoño Joven’ de Marbella

Marbella cuenta ya con la puesta en marcha de la II edición del programa ‘Otoño Joven’, que dispone de un programa de actividades gratuitas para vecinos de entre 16 a 35 años.

La iniciativa cuenta con talleres, actividades, bonos y autocine y su objetivo es dinamizar el ocio de este colectivo.

La iniciativa, que se desarrolla de jueves a domingos, cuenta con talleres de cerámica en San Pedro Alcántara, una clase magistral de patinaje en el Urban Skate Park de Marbella, otra de pinchadiscos, de producción musical y de sushi.

En el apartado de actividades, el programa incluye acciones al aire libre y experiencias, como las Noches de Misterio y un ‘escape room’ en Marbella y San Pedro Alcántara.

De igual modo, se incluye una ruta de buggy por Sierra Blanca y senderismo, con itinerario renovado para favorecer el conocimiento del entorno natural del municipio.

Con el fin de facilitar la participación de los jóvenes con horarios laborales o académicos incompatibles, el Ayuntamiento ha creado bonos libres, también gratuitos, que permitirán a los usuarios el acceso a entradas de cine o de karting.

«Los bonos gratuitos podrán recogerse en Marbella o San Pedro Alcántara, según la preferencia indicada en el formulario de inscripción, atendiendo a las sugerencias realizadas por los jóvenes el año pasado. También se incluye la exitosa modalidad de autocine», señala el delegado de Juventud, Alejandro González.