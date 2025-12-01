Mejoran áreas de juego infantil en Marbella, Nueva Andalucía y Banús

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las actuaciones para mejorar tres áreas de juegos infantiles distribuidas en diferentes emplazamientos del término municipal y que, en conjunto, suman 635 metros cuadrados de superficie.

Una de las zonas infantiles objeto de las mejoras ha sido la del parque de Albatros, ubicado en el distrito de Nueva Andalucía.

El espacio infantil, de unos 250 metros cuadrados de superficie, contaba con una oferta lúdica limitada y un pavimento en mal estado, con juntas abiertas, losetas endurecidas y problemas de drenaje que provocaban la acumulación de agua.

La actuación ha consistido en levantar el suelo antiguo, desplazar los juegos e incorporar un columpio de cuatro plazas con silla de integración, lo que ha convertido el parque en accesible.

También se ha instalado un pavimento amortiguador continuo y de colores, tras crear un sistema de drenaje que evite los encharcamientos de agua.

El área infantil de la avenida de las Naciones Unidas, en Puerto Banús y de 130 metros cuadrados de superficie, se encontraba deteriorado por actos vandálicos y por el desgaste que produce el transcurso del tiempo.

Su pavimento presentaba múltiples recrecidos y una configuración desigual.

En la actuación, se ha retirado el pavimento y se ha sustituido por uno amortiguador de colores, se han reorganizado los juegos para optimizar el espacio y se ha sustituido un balancín que se encontraba dañado.

También se han restaurado los elementos que se mantenían en buen estado.

En la zona de juegos del polideportivo Río Huelo, en el centro urbano de Marbella y que cuenta con una superficie de 252 metros cuadrados, se está interviniendo en un área destinada a menores de edad, que servirá como complemento a la zona anexa para niños mayores de cinco años.

El parque contaba con juegos obsoletos y un pavimento que había perdido su capacidad de amortiguación de caídas.

La intervención incluye la instalación de un nuevo multijuego de mayor oferta lúdica y un balancín inclusivo, además de un pavimento de caucho continuo de colores que simulan el cielo, garantizando el cumplimiento de todas las normas de seguridad.

El término municipal de Marbella cuenta con 105 zonas de juegos infantiles.

«El Ayuntamiento seguirá trabajando en la mejora progresiva de los parques infantiles de la ciudad», destaca el delegado del Área, Diego López.