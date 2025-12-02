La agencia malagueña Pura Envidia recibe el premio del CIT Marbella a la mejor empresa innovadora

La agencia malagueña Pura Envidia, que cumple 15 años de trayectoria, ha recibido el Premio a la Innovación Empresarial 2025 otorgado por el Círculo de Empresarios y Profesionales (CIT) de Marbella en los XXV Premios Empresariales CIT Marbella. Además, acaba de obtener el Premio Agripina a la Mejor Web por la plataforma Andalucía Nexus, que está redefiniendo el ecosistema turístico andaluz.

Fundada hace 15 años por Habacuc Rodríguez y un grupo de emprendedores locales, Pura Envidia nació con el objetivo de combinar creatividad, estrategia y tecnología. Por su trayectoria, impacto y apuesta constante por la innovación desde Marbella, el CIT destacan su ejemplo de excelencia empresarial y su contribución al ecosistema económico y creativo de la Costa del Sol.

Entre sus campañas más premiadas destacan “Los Andaluces son”, que transformó las sugerencias de Google sobre Andalucía y mejoró la percepción digital de toda una cultura, y la estrategia creada para una franquicia nacida en San Pedro de Alcántara, que pasó de ser una pequeña heladería local a una red con 50 tiendas en 7 países gracias a su acompañamiento estratégico.

"Para Pura Envidia, innovar es tener curiosidad, abrazar el cambio y aprender de los datos sin miedo al error. El equipo, formado por talento local y nacional con una visión global, ayuda a empresas de todos los tamaños a transformar su marketing, sus ventas y sus operaciones", comentan sus promotores.

El equipo de trabajao de la agencia malagueña Pura Endivia, premiada por el CIT Marbella y por Andalucía Nexus. / L. O.

Entre sus iniciativas más recientes destaca Conversion Week, un evento que la agencia organiza por tercer año consecutivo, dedicado a explorar el presente y el futuro del marketing, la conversión digital y la inteligencia artificial aplicada al negocio.

Inteligencia Artifical en Pura Envidia

En su última edición reunió a líderes internacionales en Growth Marketing, CRO y Data-Driven Marketing, consolidándose como uno de los encuentros de referencia del sector en el sur de Europa.

El CEO de la agencia, Habacuc Rodríguez, afirma que el carácter innovador de Pura Envidia no solo se refleja en sus campañas, sino también en su sistema de trabajo, basado en la aplicación de inteligencia artificial a los procesos de análisis, creación y optimización de estrategias.

“La IA no sustituye la creatividad —, pero sí amplía nuestra capacidad para entender al consumidor, anticipar tendencias y diseñar acciones más efectivas" explica.

Rodríguez añade que uno de los pilares del enfoque de Pura Envidia es el Growth Marketing, una metodología que combina creatividad, análisis de datos y experimentación constante para lograr crecimiento medible y sostenible.

Premio Agripina a la mejor web de Andalucía Nexus

El proyecto de web, desarrollado para la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, integra en un único entorno inteligente servicios, talento y soluciones tecnológicas para empresas y profesionales del sector. El reto consistió en unificar sistemas previos, modernizar la arquitectura digital y crear una experiencia "más eficiente, accesible y preparada para crecer".

Pura Envidia lideró el desarrollo desde un enfoque integral —UX, UI, programación e ingeniería digital—, con la colaboración de Raíz Digital en la estructura SEO. "El resultado es una plataforma viva y escalable que ya se ha convertido en referente de la colaboración público-privada en el turismo andaluz", señalan.