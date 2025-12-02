El conflicto laboral del Senator en Marbella se salda con el despido de la plantilla

El conflicto laboral que durante cerca de dos meses ha mantenido en vilo el futuro de los 107 trabajadores del hotel Senator se saldó de la peor forma posible para la plantilla.

Las negociación para tratar de evitar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que iniciaron hace dos meses CCOO y la parte empresarial del conflicto acabaron con los despidos de los empleados tras fracasar una reunión en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía.

El ERE se cerró sin el acuerdo de la central sindical, que llevará los despidos a juicio. CCOO proponía que la plantilla se acogiera a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo para que tuviera la opción de recuperar sus trabajos una vez que, tras la culminación de unas obras de reforma, el hotel retome la actividad, en 2027.

«Tras 55 días de negociación para facilitar un acuerdo al que se llegó a dar verbalmente por cerrado, las grandes corporaciones implicadas han demostrado que su único propósito era dilatar los tiempos y esquivar cualquier compromiso real», señaló CCOO.

La central sindical acusó a la propietaria del edificio que alberga el hotel de «actuar de mala fe» durante las negociaciones y a la cadena hotelera Meliá, que gestionará el local tras la reforma, de «inacción». Sí reconoció que la cadena Hoteles Playa, que explotó el establecimiento hotelero hasta finales de octubre, ha buscado el consenso en las negociaciones.

CCOO anunció «movilizaciones inmediatas» contra el ERE.