Obligan a iniciar el proceso para que el vial interno de Puerto Banús sea municipal

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obliga en una sentencia al Ayuntamiento de Marbella a iniciar el expediente administrativo para incorporar al patrimonio público municipal los viales internos de Puerto Banús y cumplir así con un acuerdo que la Corporación municipal aprobó en una sesión plenaria de 1995.

El fallo del TSJA, fechada el 27 de octubre y al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, se refiere a los viales en los que se encuentran las terrazas cuyo alquiler enfrenta desde hace unos cinco años a la concesionaria de Puerto Banús y a parte de los comerciantes de la lujosa marina.

La concesionaria entiende que los comerciantes deben pagarle a ella el arrendamiento de los espacios exteriores de los locales, mientras que los empresarios sostienen que es al Ayuntamiento la entidad a la que se lo tienen que abonar ya que, aseguran, los viales interiores son de titularidad pública y no forman parte del área de concesión.

El conflicto entre las partes estalló cuando, a juicio de algunos empresarios, la concesionaria elevó de forma desorbitada el precio de los alquileres por ocupar los viales interiores.

«La sentencia refuerza la idea de que los viales tienen carácter de dominio público y que, por lo tanto, sería el Ayuntamiento y no la concesionaria la que debería cobrar por su ocupación», señala el despacho de abogados BGI LAW, que representa a los comerciantes que litigan contra la empresa que explota la marina.

«La sentencia tiene una enorme trascendencia, ya que pondría fin al conflicto», agrega.

La concesionaria de la marina señala que el fallo del TSJA no resuelve el litigio sobre la propiedad del suelo de los viales internos, sino que obliga al Ayuntamiento a iniciar el expediente para legalizar la zona que ocupan las terrazas.

«Las cuestiones de titularidad deberán discutirse y resolverse dentro del procedimiento administrativo que ahora debe incoarse, sin que exista un pronunciamiento judicial alguno sobre quién es el propietario de los terrenos», agrega.

Tramitación del expediente

La sentencia, incide la concesionaria, «únicamente restablece la legalidad procedimental y garantiza que se tramite el expediente». «En ese expediente, con plena contradicción de las partes, podrá analizarse en su momento la titularidad, la naturaleza jurídica de los terrenos y los derechos existentes, cuestiones que quedan fuera del pronunciamiento judicial actual», añade.

Preguntado en 2024 si los viales internos de la lujosa marina pertenecen al Ayuntamiento o forman parte de la zona de concesión de Puerto Banús, el Gobierno local aseguró que era un extremo que «no lo podía aclarar».

Contra la sentencia del TSJA cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Fuentes conocedoras del proceso judicial aseguran a La Opinión de Málaga que el Ayuntamiento la recurrirá.