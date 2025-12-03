Marbella acoge el Bazar Solidario de Cáritas con pista de hielo y un roscón de Reyes de diez metros

El Bazar Solidario a favor de Cáritas Diocesanas, uno de los mayores eventos benéficos que al alberga Marbella y unos de los más destacados de la Navidad en la localidad, se celebrará en el Palacio de Ferias del 11 al 14 de diciembre.

El evento, que se podrá visitar en horario de 12.00 a 21.00 horas, contará con cerca de cien expositores, una amplia zona de restauración con siete establecimientos y un programa de actividades que incluirá talleres infantiles, presentaciones de libros, conciertos y, por primera vez, una pista de patinaje sobre hielo.

El torero Juan José Padilla será embajador de un bazar cuya entrada tendrá un precio simbólico de dos euros y en el que presentarán sus obras autoras como Marta Robles o Marta Díaz Bielsa.

El evento contará también con actuaciones de pastorales y coros, una degustación de un roscón de reyes de diez metros de longitud y torneos de mus, dominó y canasta.

Familias vulnerables

La recaudación del bazar, que celebra su XX aniversario, se destinará a apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad.

«El bazar representa una parte esencial de los ingresos anuales de las siete Cáritas de la ciudad, permitiendo financiar proyectos de ayuda directa, comedores, programas de inserción laboral y apoyo en situaciones de emergencia», señala el párroco de la iglesia de La Encarnación, José Sánchez Herrera.

La organización del evento solidario confía en superar los 250.000 euros de recaudación que obtuvo en la edición del pasado año.