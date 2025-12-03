Marbella construirá un hotel de "alto nivel" y 232 viviendas en la zona norte, cerca del arroyo La Cruz

El equipo de Gobierno ha anunciado este martes la construcción de un hotel de «alto nivel» en las proximidades del arroyo de La Cruz, situado al sur de la autopista AP-7, en la zona norte de Marbella.

La edificación del establecimiento hotelero se incluye en un proyecto que contempla la construcción de 232 viviendas en régimen libre y la reserva de una superficie de más de 52.000 metros cuadrados en la que se ubicará el hotel.

La actuación procede de la reactivación de un plan parcial que quedó bloqueado en la década de los noventa del siglo XX, bajo los gobiernos del GIL.

«El proyecto integra una combinación de viviendas plurifamiliares y unifamiliares y una importante superficie destinada a uso hotelero, donde se prevé la instalación de un establecimiento turístico singular que refuerce la oferta de alto nivel de Marbella», señaló ayer el delegado de Urbanismo, José Eduardo Díaz.

El planeamiento contempla también la reserva de una superficie de 40.000 metros cuadrados para sistemas generales de espacios libres.

El expediente del proyecto se encuentra a la espera de la solicitud de informes sectoriales.