Los trabajadores del hotel Senator de Marbella retoman las movilizaciones tras el fracaso del ERE y acusan a Meliá

Los trabajadores del hotel Senator de Marbella, que a partir del 16 de diciembre pasarán a una situación de desempleo tras el fracaso de unas negociaciones para evitar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se han prolongado cerca de dos meses, retomarán «de forma inmediata» las movilizaciones para protestar contra los despidos masivos.

Los empleados protagonizarán la primera protesta en el acto de inauguración del hotel ME Meliá, en Málaga, prevista para los próximos días, según CCOO.

La central sindical y los empleados dirigirán así su primera movilización contra la cadena que gestionará el Senator a partir de 2027 y a la que CCOO y el comité de empresa del hotel acusan de haber torpedeado las negociaciones para tratar de encontrar una alternativa a un ERE que, cuando entre en vigor, afectará a 107 trabajadores.

«Meliá debe asumir la subrogación de la plantilla. Pero ha contribuido decisivamente a la incertidumbre, al demorar innecesariamente los trámites de la subrogación. Su falta de diligencia prolonga la agonía de las personas afectadas (por el ERE)», señala CCOO.

«Ha estado muy lejos de la responsabilidad social que proclama en sus memorias corporativas y en sus futuros compromisos hoteleros», agrega.

Meliá mantuvo durante el periodo de negociaciones que hasta 2027, cuando el hotel reabra tras unas reformas, no ostentará ninguna responsabilidad operativa ni tendrá capacidad de intervención en el establecimiento; y que desconocía las decisiones que afectaban a los trabajadores.

Acciones sociales

CCOO anuncia también que llevará el ERE a los tribunales y «acciones sociales» contra una parte empresarial a la que acusa de «haber convertido la negociación en un espectáculo de deslealtad».

«La defensa de los derechos laborales no se aplaza. La plantilla del hotel Senator tendrá respuesta y protección frente a la irresponsabilidad de las empresas implicadas», añade la central sindical.

Las negociaciones entre CCOO, el comité de empresa del hotel y la parte empresarial para evitar los despidos masivos comenzaron en noviembre y concluyeron el lunes sin acuerdo.

CCOO, que proponía la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo que permitiera a la plantilla recuperar sus puestos laborales en 2027, asegura que la parte empresarial llegó a dar de forma verbal por cerrado el acuerdo.

Los empleados suspendieron hace una semana, ante el acercamiento de las posturas, un encierro indefinido en el hotel que comenzaron a inicios de noviembre.