Un joven recibe un disparo en una pierna en Marbella

La Policía Nacional investiga un nuevo incidente con arma de fuego en Marbella en el que un hombre ha resultado herido. Este último episodio se produjo sobre las 22.00 horas de este pasado miércoles en la avenida Miguel de Cervantes, en el distrito de Nueva Andalucía, donde varios particulares llamaron a Emergencias 112 alarmados por unos disparos y la presencia de un varón que presentaba una herida en una pierna.

El centro coordinador movilizó a Policía Nacional, Policía Local y a los sanitarios del 061. Los primeros agentes en llegar confirmaron el suceso y un equipo médico estabilizó a la víctima antes de trasladarla al Hospital Costa del Sol. La escena del crimen fue acordonada para que los agentes de la Policía Científica trabajaran sobre el terreno con el objetivo de recuperar evidencias para la investigación que ya ha asumido la Policía Nacional y que incluye la revisión de las cámaras de seguridad de la zona. Fuentes policiales han indicado este jueves que no constan detenciones vinculadas al suceso.

Incidente en Las Albarizas

Este incidente se produce apenas un día después de que la Policía Nacional iniciara otra investigación por unos disparos en el barrio de Las Albarizas, en el otro extremo de la capital marbellí, aunque en este caso no constan heridos.