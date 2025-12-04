Marbella busca en Cannes ampliar su presencia en el turismo de lujo con 75 reuniones profesionales

Marbella participa en la feria especializada International Luxury Travel Market (ILTM), que se celebra desde el lunes hasta este jueves en Cannes, con el objetivo de mejorar su posicionamiento en el segmento del turismo de alto nivel.

La delegación municipal en la ciudad francesa busca en la cita ampliar la presencia de Marbella en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Emiratos Árabes o los países nórdicos, para lo cual mantendrá 75 reuniones profesionales y encuentros con agencias de viaje internacionales.

El municipio cuenta con una mesa de trabajo en el expositor de Turismo Costa del Sol, que depende de la Diputación Provincial, ubicado junto al de Turespaña, que gestiona el Gobierno central.

«Este formato refuerza la visibilidad de Marbella como destino en un mercado clave. Estamos comprometidos con un modelo basado en la excelencia, la sostenibilidad y el lujo», señala el Ayuntamiento.

La ILTM de Cannes congrega en cada edición a más de 3.000 compradores internacionales, representantes de marcas de lujo o medios de comunicación especializados.