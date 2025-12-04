Marbella espera a más de 5.000 personas en su feria de empleo con 2.000 puestos de trabajo ofrecidos

El Ayuntamiento de Marbella espera que más de 5.000 personas acudan a una feria de empleo que el municipio albergará el 5 de marzo y en la que las empresas participantes ofertarán cerca de 2.000 puestos de trabajo.

La Feria del Empleo, que se celebrará en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez, contará con 120 expositores para empresas que buscan ampliar su plantilla laboral; y un programa que incluirá charlas sobre empleos del futuro, inteligencia artificial y emprendimiento, entrevistas en directos y talleres prácticos.

Octava edición

La feria, que alcanzará el próximo año su VIII edición, busca poner en contacto a vecinos de Marbella en situación de desempleo o que quieren mejorar sus condiciones laborales con empresas que ofertan puestos de trabajo y que, con la iniciativa, tienen acceso a procesos de selección de personal y entrevistas laborales de una forma más ágil. La cita, que se desarrollará desde las 9.00 a las 18.00 horas, busca también impulsar el emprendimiento y el autoempleo entre los asistentes.

Entre las empresas que presentarán sus ofertas de empleo en la feria destacan las dedicadas al turismo, los servicios o la construcción, ligadas a los sectores clave en el desarrollo de la actividad económica de Marbella y San Pedro Alcántara; y otras relacionadas con las nuevas tecnologías o la sostenibilidad.

El Ayuntamiento ha fijado la fecha de la celebración de la feria en mayo ya que considera que, de esta forma, las empresas tienen tiempo para planificar la temporada estival, la más importante para el desarrollo económico de Marbella debido al alto número de turistas que visita el municipio.

Favorecer la creación de empleo

«El evento volverá a reunir a cientos de entidades y profesionales con el objetivo común de favorecer la creación de puestos de trabajos reales y de calidad», señalo ayer el asesor de Fomento Económico y Empleo, Alejandro Freijo, en la presentación de la cita especializada.

La Feria de Empleo contó en la edición de este año con 120 expositores para empresas, que ofertaron unos 2.000 puestos de trabajo para los cerca de 5.000 visitantes que acudieron a las instalaciones.

«El objetivo es superar en la octava edición esas cifras tan positivas. Se trata de una cita de la que la ciudad se siente especialmente orgullosa», señaló Freijo, que aseguró que las ediciones pasadas del evento tuvieron «un impacto positivo» en el mercado laboral del municipio, aunque no ofreció cifras.

El municipio cerró noviembre con 7.172 personas en situación de desempleo.