Las ocupaciones ilegales de viviendas y plazas de parking aumentan en Marbella y San Pedro Alcántara

Las ocupaciones ilegales de viviendas y plazas de aparcamiento suben en Marbella y San Pedro Alcántara.

La Policía Local ha intervenido en 26 ocasiones en casos relacionados con usurpaciones y allanamientos de viviendas en el municipio en el transcurso de 2025, frente a las 21 actuaciones que protagonizaron en todo el 2024, según datos que ofreció ayer el Ayuntamiento.

Se da la circunstancia de que grandes colectivos de Marbella, como jóvenes o trabajadores, encuentran serias dificultades para acceder a una vivienda en un municipio en el que buena parte del mercado inmobiliario se dirige a los inversores de alto poder adquisitivo y en el que en los últimos años han proliferado los inmuebles que se destinan al uso turístico.

Los agentes de la Policía Local han atendido también en el transcurso del año 75 incidencias vinculadas a la ocupación irregular de plazas de aparcamientos de vehículos, frente a las 64 que registraron en 2024.

«Se trata de un fenómeno frecuente en una ciudad con gran rotación de vehículos», señaló el Ayuntamiento.

La Policía Local de Marbella cuenta desde 2020 con una unidad especial izada en controlar las ocupaciones irregulares de viviendas y plazas de aparcamiento.

La delegación local del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga anunció medidas para que los administradores sepan cómo actuar en los casos de ocupación ilegal de viviendas y plazas de aparcamiento.