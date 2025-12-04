Polémica por la aprobación de inversiones en Marbella con fondos sin recaudar

La Corporación local de Marbella ha aprobado este jueves, en un pleno extraordinario, una partida de 4,7 millones de euros para inversiones en 2026 procedente de la venta de suelo municipal, pero del que el Ayuntamiento sólo ha ingresado cerca de un millón. Sobre el resto de la partida, el Consistorio tiene una «presunción de liquidez» que vence el 18 de diciembre, por lo que aún no lo ha recaudado.

La modificación presupuestaria, que cuenta con informes desfavorables de la Intervención del Ayuntamiento, ha salido adelante con el apoyo del equipo de Gobierno, el rechazo del PSOE y la abstención de Opción Sampedreña (OSP) y Vox.

«Estas partidas afectadas entrarán en vigor cuando se haya llevado a cabo el ingreso, por lo que estamos convencidos de que el 1 de enero se podrán realizar las modificaciones y de que las obras se harán realidad», ha señalado la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

La portavoz del PSOE, Isabel Pérez, ha criticado la «falta de rigor y de transparencia» en la aprobación de la medida y lamentó que el Gobierno local «presuma de tener más dinero para ejecutar obras, cuando la realidad es que sólo ha ingresado una parte del dinero. La otra está pendiente». «Una vez más, se vuelve a vender humo»., ha agregado.

El concejal de OSP Manuel Osorio, exdelegado de Hacienda entre 2015 y 2019, ha señalado que el equipo de Gobierno «está creando unos gastos in tener la partida para ejecutarlos de forma fehaciente. Y eso no se puede hacer».

El edil de Vox Eugenio Moltó ha destacado que «un informe desfavorable de Intervención es una alerta seria, fundada en criterios técnicos, jurídicos y económicos».

Controversia con las obras

Los proyectos a los que el Gobierno local pretende destinar los fondos que confía en obtener desataron también la controversia con la oposición.

La mayor parte del importe, unos tres millones de euros, la invertiría el equipo de Gobierno en unas reformas en el albergue África y en mejoras de climatización en los colegios, actuaciones que competen a la Junta de Andalucía.

«Los dos proyectos que más recursos absorberían supondrían volver a pagar obras que debería financiar» el Gobierno regional, ha señalado la portavoz del PSOE, Isabel Pérez, que ha pedido a la alcaldesa que «de un vez por todas defienda a Marbella» ante la Junta.

En San Pedro Alcántara, el Ayuntamiento confía en invertir 1,2 millones de euros en habilitar un Punto Limpio de carácter provisional, un proyecto que ha criticado el edil de OSP Manuel Osorio por su carácter temporal.

El concejal ha cuestionado también si los colegios del municipio, algunos con décadas de antigüedad, están en condiciones de aprovechar los avances climáticos.

«¿Están las ventanas de los colegios preparadas para que los aires acondicionados tengan efecto?», ha preguntado.

«Es importante el albergue África, la climatización de los colegios y el Punto Limpio», ha respondido la regidora.