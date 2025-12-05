Abren al público el paseo fluvial del río Guadaiza, en Nueva Andalucía

El paseo fluvial del río Guadaiza, un sendero de unos tres kilómetros de longitud que discurre por el distrito de Nueva Andalucía, ya está abierto al público.

El itinerario discurre por el tramo de río que pasa por la zona residencial de La Campana, una de las más populares de Marbella, y desde el cual se pueden observar ejemplares de tortugas y aves o fauna en floración.

Las actuaciones han servido también para eliminar cerca de 60.000 metros cuadrados de superficie de flora invasoras, sobre todo cañas, que incrementaban el riesgo de crecidas de agua del caudal en las jornadas de fuertes precipitaciones; y plantar 8.000 ejemplares autóctonos para favorecer la recuperación de la biodiversidad y la creación de refugios para la fauna que habita en la zona.

El proyecto de recuperación del cauce del río, que ha servido también para reducir el riesgo de inundación del cauce, ha contado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, que pertenece al Gobierno central a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las actuaciones han contado con una inversión de alrededor de 2,8 millones de euros, el 85 por ciento de la cual procede de los fondos Next Generation, que dependen de la U.E.

«El paseo ha sido muy bien acogido por los vecinos, que ya lo utilizan a diario para andar, ir en bicicleta o hacer deporte. Lo más importante es que es seguro, accesible y disfrutado por todos», señala la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.