Obras
El Ayuntamiento de Marbella mejora la accesibilidad en la calle Guadiamar de San Pedro Alcántara
El proyecto incluye la ampliación de aceras, rebajes accesibles y un nuevo sistema de alumbrado LED
El Ayuntamiento de Marbella acomete obras de mejora en la calle Guadiamar, ubicada en San Pedro Alcántara, con el objetivo de reforzar la movilidad peatonal y la accesibilidad de la zona.
Las actuaciones, que se ejecutan en un entorno próximo al paseo marítimo, cuenta con un plazo de ejecución de tres semanas.
El proyecto contempla la ampliación del acerado, que pasará de menos de un metro de anchura a dos metros para garantizar el tránsito seguro de los viandantes.
También se ejecutarán rebajes accesibles en los pasos de peatones para facilitar el acceso de las personas con discapacidad o movilidad reducida; y se instalará un nuevo sistema de alumbrado LED, de bajo consumo.
La intervención en la primera de una de serie de mejoras previstas en la zona. Entre otras actuaciones que el Ayuntamiento ha anunciado figura la renovación del acerado del tramo sur de la calle Burgos, demanda por los vecinos.
«El objetivo es elevar la calidad de vida en toda la urbanización», señala el teniente alcalde de San Pedro, Javier García.
