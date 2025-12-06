El PSOE de Marbella denuncia la "tomadura de pelo" de la Junta con los presupuestos de 2026

La portavoz del PSOE en Marbella, Isabel Pérez, calificó ayer de «tomadura de pelo» las inversiones que prevé la Junta de Andalucía para Marbella en sus presupuestos de 2026.

«La Junta vuelve a despreciar a Marbella, como ocurre desde que gobierna el PP. Tras ocho presupuestos seguidos, hay una total ausencia de compromiso con el municipio», lamentó Pérez.

La edil socialista señaló que en las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio sólo aparece una «partida testimonial» de 302.200 euros para financiar el proyecto del Palacio de Justicia. «Es una cifra ridícula que ni siquiera sabemos para qué se destinará», explicó la concejala.

Pérez recordó que el proyecto del Palacio de Justicia, uno de los más reclamados en el municipio, «lleva anunciándose años sin avances reales y sin explicaciones sobre en qué fase se encuentra».

"Abandono institucional"

El presupuesto regional deja fuera fondos para, por ejemplo, ejecutar el proyecto del intercambiador de autobuses de San Pedro Alcántara, una infraestructura «presentada en varias ocasiones por la Junta. «Esta exclusión es una muestra más del abandono institucional hacia Marbella y San Pedro», apuntó la edil.

Pérez aseguró que la Junta «se ríe» de los vecinos de Marbella, mientras el Ayuntamiento paga con fondos propios proyectos que son competencia del Gobierno autonómico.

«El Ayuntamiento usa en beneficio de la Junta fondos que podrían destinarse a la mejora de los barrios», señaló la edil del PSOE.