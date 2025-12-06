Una enfermera del Costa del Sol sufre una agresión y es atendida de urgencias tras recibir una patada en la cabeza

Una enfermera del Hospital Universitario Costal del Sol ha tenido que ser atendida de urgencias y someterse a diversas pruebas tras recibir en la cabeza una patada de un paciente al que atendía. Las lesiones que sufrió durante la agresión han llevado a la sanitaria a causa baja en el centro hospitalario ubicado en Marbella, según denunció el viernes el sindicato de enfermería Satse.

El ataque se produjo cuando el paciente, que se encontraba en la observación de camas del hospital, comenzó a agitarse e insultar y escupir a un grupo de enfermeras que le atendía.

La violencia que mostró contra las sanitarias fue en aumento y comenzó a asestar patadas contra ellas. Uno de los puntapiés impactó en la cabeza de una de las enfermeras, que tuvo que ser atendida de urgencias.

Presencia de seguridad

El sindicato Satse denunció la inseguridad que sufren las enfermeras del centro sanitario marbellí en el desarrollo de su trabajo y reclamó que se aumente la presencia de personal de seguridad en el hospital, además de «diversas reformas estructurales, entre otras medidas».

El sindicato de enfermería condenó la agresión a la sanitaria e instó a la administración a que «de una vez por todas tome medidas reales y eficaces» para prevenir las agresiones a los profesionales sanitarios. «La agresión no es nunca una solución», señaló el sindicato de enfermería.

En el Hospital Universitario Costa del Sol se están produciendo continuos ataques a los profesionales sanitarios. / l.o.

La agresión denunciada por Satse se produce semanas después de que una enfermera de la Unidad de Urgencias sufriera también un episodio de violencia física mientras desarrollaba su trabajo.

Tras conocer el caso, el Hospital Costa del Sol activó el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del Sistema Sanitario Público Andaluz y puso a disposición de la enfermera los recursos necesarios para su atención, como asesoramiento jurídico o apoyo psicológico.

Repulsa a las agresiones

Sanitarios del Hospital Costa del Sol, del Hospital de Alta Resolución de Estepona y el Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas se concentraron ante las puertas de sus centros para expresar su repulsa a todas las agresiones físicas o verbales y mostrar su apoyo a la profesional violentada.

A mediados de verano, seis profesionales sanitarios y dos vigilantes de seguridad sufrieron agresiones físicas y verbales.

Las agresiones se produjeron en el transcurso de la asistencia sanitaria en la Unidad de Neonatología, cuando los padres de un neonato intentaron llevárselo a la fuerza, sin responder a los intentos de los profesionales sanitarios de dialogar.