Barrios
Chocolatadas, zambombas y un Belén artesanal: la Navidad llega a Marbella y San Pedro Alcántara
Diferentes colectivos vecinales se unen para preservar las costumbres navideñas, ofreciendo diversas actividades en varios puntos del municipio
Los vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara tendrán en estas Navidades un especial protagonismo en la conservación de las tradiciones de esta época del año.
Colectivos vecinales participarán en el programa ‘Navidad Entre Vecinos’, que cuenta con un programa de 21 actividades relacionadas con las costumbres navideñas y que se desarrollarán en diferentes emplazamientos del municipio.
Entre las actividades del programa figura la chocolatada que organizará el viernes la asociación vecinal Fernando de los Ríos; mientras que los vecinos de El Barrio celebrarán el 19 de diciembre una fiesta infantil que contará con la participación de Papá Noel.
El 28 de diciembre, la asociación vecinal Vázquez Clavel organizará unas precampanadas en la que los asistentes podrán degustar una chocolatada.
En San Pedro Alcántara, la asociación de vecinos El Cruce ha elaborado un Belén hecho de forma artesanal y, durante el periodo navideño, ofrecerá una chocolatada con churros en la plaza de La Libertad, una de las más concurridas de la localidad.
El 20 de diciembre, el colectivo organizará una zambomba que contará con actuaciones musicales en directo y villancicos y una degustación de pestiños.
La asociación Julio Romero de Torres celebrará el 21 de diciembre una zambomba que contará con churros con chocolate y la presencia de Papá Noel, mientras que el colectivo Arcos Blancos organizará el 19 de diciembre un teatro musical representando por niños.
