Un varón fallece en la A-7 tras un accidente entre un turismo y una moto que obligó a cortar la autovía

El accidente en la A-7, que involucró a un turismo y una moto, se produjo sobre las 7:20 horas de la mañana del domingo y causó cortes en la circulación en ambos sentidos.

Ambulancia del 061. / L.O.

Un varón ha fallecido en la mañana de este domingo, 7 de diciembre, en un accidente que ha implicado el choque entre un turismo y una moto en la autovía A-7 y que ha obligado a cortar la mencionada vía, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en una nota.

Así, el accidente se ha producido sobre las 7.20 horas, cuando el centro de emergencias ha recibido el aviso. Concretamente, el incidente ha tenido lugar en el kilómetro 1.052 de la mencionada vía.

A consecuencia del mismo, la A-7 ha sufrido cortes en sentido Málaga y un carril en dirección a Cádiz, aunque la circulación ya ha sido restablecida, tal y como han confirmado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

