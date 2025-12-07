Marbella honra al filántropo Paolo Ghirelli con dos calles tras legar 2,5 millones de euros

Marbella contará con dos calles dedicadas a recordar al último gran filántropo a favor del municipio.

La corporación local aprobó por unanimidad en el pleno de noviembre asignar una calle al exempresario Paolo Ghirelli, que falleció en agosto y que, en su testamento, legó al municipio 2,5 millones de euros de su acaudalada fortuna.

En la misma sesión plenaria, salió adelante, también con el apoyo de todos los grupos municipales, que una vía próxima a la dedicada al benefactor local lleve el nombre de La Meridiana, el restaurante que Ghirelli regentó tras llegar a Marbella a finales de la década de los años 60 del siglo XX.

Clientela ilustre

El establecimiento fue uno de los centros neurálgicos de la época más dorada que ha conocido el municipio y entre sus clientes se contaban Antonio Banderas, Luis Miguel, Naomi Campbell, Mariah Carey, Bruce Willis, Sean Connery o Michelle Obama.

«Ghirelli fue un enamorado de Marbella y mucho más que un empresario de éxito», señaló la alcaldesa, Ángeles Muñoz, cuyo equipo de Gobierno ha culminado los dos reconocimientos con una agilidad inusitada para los plazos que suele emplear el Ayuntamiento en este tipo de procedimientos.

«La Meridiana se convirtió en símbolo de la hostelería de alto nivel y en un punto de encuentro de personalidades de todo el mundo», agrega la regidora, que destacó el «compromiso filantrópico sincero y generoso» del exempresario italiano, que falleció a las 80 años. «Nos dejó una lección mucho más valiosa, la de su enorme corazón. Su generosidad ha quedado plasmada en un legado de 2,5 millones de euros», apuntó.

La Corporación municipal, en el pleno de noviembre, sesión en la que se aprobó el tributo a Paolo Ghirelli. / l.o.

El concejal de Opción Sampedreña (OSP), Manuel Osorio, destacó el «altruismo de este caballero»; mientras que la portavoz del PSOE, Isabel Pérez, subrayó el «talento que desarrolló el empresario italiano en Marbella con un trabajo constante». «Contribuyó a transformar la oferta gastronómica de Marbella y a desarrollar el municipio. Posicionó a Marbella como un referente e hizo de La Meridiana un punto de encuentro para personas de todas las procedencias», apuntó.

Ghirelli siguió así los pasos de Margit Selzer, una mujer de origen austriaco que, al fallecer sin descendencia en 2015, donó al Ayuntamiento un millón de euros.

Polémica con la donación

El destino de la herencia de Ghirelli ha generado controversia entre el Gobierno local y OSP.

El empresario italiano dejó escrito que el Ayuntamiento tiene que invertir la donación en políticas dirigidas a mejorar el bienestar de las personas mayores del municipio.

El Gobierno local se inclina por destinar una parte de la donación a equipar la residencia pública de mayores que el Ayuntamiento construye en una parcela de Trapiche del Prado donada por una familia de Marbella a cambio de que albergara un geriátrico.

La formación sampedreña es partidaria de que la donación del Ghirelli llegue al máximo número de personas mayores del municipio, por lo que propone que el Ayuntamiento invierta la totalidad de la cuantía a financiar programas de ayuda y asistencia al colectivo.

«La compra del mobiliario le compete al Ayuntamiento. Si se usara la donación para financiar programas, esa ayuda se podría expandir más entre los vecinos mayores. Creo que Ghirelli tenía la intención de que su donación llegara al máximo de personas», señaló Osorio.