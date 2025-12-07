La Navidad pone a prueba la limpieza de Marbella tras las críticas del verano

Las fiestas navideñas, una de las épocas de mayor afluencia de turistas y que este año cuentan con un incremento de actos y eventos, pondrán a prueba la limpieza de los espacios públicos de Marbella y San Pedro Alcántara tras las críticas que recibió el equipo de Gobierno por parte de empresarios y la oposición municipal ante la falta de higiene en las calles y plazas durante el verano.

Marbella y San Pedro Alcántara contarán con un dispositivo de más de 200 operarios para tratar de que el municipio cuente con «la mejor imagen» durante los últimos días de 2025 y los primeros de 2026, señaló este domingo el Consistorio.

Además, hasta cien operarios de Limpieza actuarán de forma prioritaria el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero (las jornadas de mayor presencia de público en las calles) en las zonas con más tránsito y contarán con el apoyo de cinco barredoras y hasta cuatro camiones de baldeo.

Las actuaciones se refuerzan con 105 operarios que atenderán de forma inmediata las necesidades que surjan durante las jornadas de mayor actividad en el municipio, a los que se sumarán operarios de Parques y Jardines que tratarán de conservar las zonas verdes durante las fiestas de Navidad.

Operarios de limpieza, junto al concejal de Limpieza, Playas y Medio Ambiente, Diego López / L.O.

Llamamiento a la ciudadanía

Además, el Ayuntamiento ha instalado cubetas adicionales para el depósito de residuos en el entorno del Mercado Navideño, ubicado en pleno centro urbano de Marbella; y el baldeo tres veces por semana y la presencia de operarios de barrido manual en turnos de mañana y tarde en la avenida del Mar, uno de los emplazamientos de mayor afluencia de público.

El Gobierno local apeló también a los vecinos para que «utilicen de forma adecuada las papeleras y contenedores disponibles» y advirtió de que la colaboración vecinal es «esencial para que podamos disfrutar de una Navidad limpia, cuidada, y respetuosa» con el espacio público.

El llamamiento se suma a una campaña que el Consistorio puso en marcha en noviembre con la que advertir a los comerciantes del casco antiguo sobre la «responsabilidad compartida» de mantener en buen estado sus calles y plazas.

La campaña supuso la distribución puerta a puerta de comercios de 1.500 folletos informativos, en castellano e inglés, y diferente cartelería sobre las normas básicas de convivencia y limpieza.

«El cuidado del casco antiguo depende de la implicación de vecinos, hosteleros y Ayuntamiento», señaló entonces el Gobierno local, que apuntó que la campaña «no era asustar, sino concienciar».