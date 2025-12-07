Limpieza
La Navidad pone a prueba la limpieza de Marbella tras las críticas del verano
El Ayuntamiento anuncia un dispositivo especial de 200 operarios para intentar evitar la repetición de las imágenes vividas durante los meses de estío
Las fiestas navideñas, una de las épocas de mayor afluencia de turistas y que este año cuentan con un incremento de actos y eventos, pondrán a prueba la limpieza de los espacios públicos de Marbella y San Pedro Alcántara tras las críticas que recibió el equipo de Gobierno por parte de empresarios y la oposición municipal ante la falta de higiene en las calles y plazas durante el verano.
Marbella y San Pedro Alcántara contarán con un dispositivo de más de 200 operarios para tratar de que el municipio cuente con «la mejor imagen» durante los últimos días de 2025 y los primeros de 2026, señaló este domingo el Consistorio.
Además, hasta cien operarios de Limpieza actuarán de forma prioritaria el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero (las jornadas de mayor presencia de público en las calles) en las zonas con más tránsito y contarán con el apoyo de cinco barredoras y hasta cuatro camiones de baldeo.
Las actuaciones se refuerzan con 105 operarios que atenderán de forma inmediata las necesidades que surjan durante las jornadas de mayor actividad en el municipio, a los que se sumarán operarios de Parques y Jardines que tratarán de conservar las zonas verdes durante las fiestas de Navidad.
Llamamiento a la ciudadanía
Además, el Ayuntamiento ha instalado cubetas adicionales para el depósito de residuos en el entorno del Mercado Navideño, ubicado en pleno centro urbano de Marbella; y el baldeo tres veces por semana y la presencia de operarios de barrido manual en turnos de mañana y tarde en la avenida del Mar, uno de los emplazamientos de mayor afluencia de público.
El Gobierno local apeló también a los vecinos para que «utilicen de forma adecuada las papeleras y contenedores disponibles» y advirtió de que la colaboración vecinal es «esencial para que podamos disfrutar de una Navidad limpia, cuidada, y respetuosa» con el espacio público.
El llamamiento se suma a una campaña que el Consistorio puso en marcha en noviembre con la que advertir a los comerciantes del casco antiguo sobre la «responsabilidad compartida» de mantener en buen estado sus calles y plazas.
La campaña supuso la distribución puerta a puerta de comercios de 1.500 folletos informativos, en castellano e inglés, y diferente cartelería sobre las normas básicas de convivencia y limpieza.
«El cuidado del casco antiguo depende de la implicación de vecinos, hosteleros y Ayuntamiento», señaló entonces el Gobierno local, que apuntó que la campaña «no era asustar, sino concienciar».
