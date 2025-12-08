IU califica de "irreales" las cuentas del Ayuntamiento de Marbella para 2026

El coordinador de IU en Marbella, Manuel Núñez, ha calificado de «irreales» los presupuestos de 2026 previstos para el Ayuntamiento marbellí y que rondarían los 450 millones de euros.

El equipo de Gobierno ha aprobado de forma inicial las cuentas en un pleno extraordinario que la Corporación local celebró a finales de noviembre y en el que el PSOE y Opción Sampedreña votaron en contra y Vox, se abstuvo.

Para el coordinador de IU en Marbella, las cuentas carecen de «seriedad y fiabilidad» y ha recordado que, en ejercicios anteriores, el equipo de Gobierno ha llegado a modificar hasta el 40 por ciento de las partidas presupuestarias. «Las cuentas son papel mojado», ha señalado.

Núñez ha criticado especialmente la subida de la tasa de basura, que supondrá que el Ayuntamiento recaude casi cinco millones de euros más. La subida, ha asegurado, recaerá sobre todo en el sector comercial. «Van a crujir a los autónomos y pequeños empresarios con la subida de la basura, lo cual es totalmente contradictorio con el discurso habitual del PP de apoyo a este colectivo», ha apuntado el coordinador de IU.

Los presupuestos, ha añadido Núñez, incluyen gastos que corresponden a competencias de la Junta de Andalucía, como las obras del centro de salud de Nueva Andalucía, los accesos al Palacio de Justicia o la adecuación de una parcela en San Pedro para construir una estación de autobuses. «Más de 20 millones de euros salen de nuestros bolsillo de forma indebida», ha señalado Núñez.