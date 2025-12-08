Bienestar animal
Organizan en Marbella un evento sobre bienestar animal
El Ayuntamiento de Marbella y Marbella Canina organizan el congreso Marbella Pet Friendly
El Ayuntamiento de Marbella y la asociación Marbella Canina organizarán el viernes la I edición del congreso Marbella Pet Friendly, una jornada dedicada a promover el conocimiento, la concienciación y la formación en torno al bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas.
La jornada incluirá tres ponencias que impartirán profesionales del sector, como el veterinario Ramón Fernández, o un responsable de la Unidad Canina de la Policía Local de Marbella.
El evento se celebrará a las 19.00 horas en la sala Gregorio García Guerrero, en el Palacio de ferias y Congresos Adolfo Suárez, y su entrada es gratuita previa inscripción.
Para Sergio Moya, coorganizador del evento, «la cita está diseñada para ofrecer información útil y práctica, desde qué hacer en una situación crítica hasta cómo mejorar la relación del día a día con nuestras mascotas».
«Es un congreso pionero en la ciudad, orientado a formar a la ciudadanía sobre aspectos importantes que tienen que conocer sus mascotas», agrega el concejal del Área, Alejandro González.
