Ayuda municipal para la Hermandad del Santo Patrón, en San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella y la Hermandad del Santo Patrón de San Pedro Alcántara han renovado un convenio de colaboración a través del cual el colectivo religioso percibirá 10.500 euros.

La hermandad sampedreña utilizará los fondos municipales para cofinanciar las diferentes actividades que organiza un colectivo que cuenta con cerca de mil socios.

Entre las actividades de la Hermandad del Santo Patrón figuran la edición de una revista de tirada anual, charlas y conferencias, actividades formativas o la tradicional procesión del 19 de octubre en la localidad sampedreña.

«Esta subvención es importante para impulsar también nuevas iniciativas y proyectos sociales», señala el hermano mayor, Juan Andrés Gómez Duarte, que ha suscrito el acuerdo de colaboración junto a la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

La regidora destaca la «importante labor cultural que realizan, no sólo en torno al 19 de octubre, festividad del Patrón, sino a lo largo de los doce meses del año» en San Pedro.

«Los actos que impulsa la Hermandad del Santo Patrón requieren de un importante esfuerzo de organización. Seguiremos trabajando codo con codo para que las tradiciones y raíces del municipio sigan vivas», agrega.

La procesión del Santo Patrón por parte de las principales calles de San Pedro Alcántara supone el Día Grande de las jornadas de la Feria y Fiestas de la localidad y miles de vecinos salen a las calles para arropar a su Señor.