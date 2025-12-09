Distinguen a vecinos y colectivos de Marbella por su aportación a la sociedad

Protección Civil de Marbella ha entregado sus medallas y condecoraciones a diferentes personas que han demostrado su vocación de servicio público y compromiso con la sociedad.

Entre las personas distinguidas figura Víctor Cabrero, que ha recibido la Medalla de Permanencia por los 15 años en el colectivo; el inspector de la Policía Local Francisco Jesús Gallardo; el sargento del Servicio de Extinción de Incendios Manuel Sánchez González; o la directora del Sistema de Explotación Costa del Sol Occidental, Virginia Sanjuán Mogin.

También se ha reconocido al voluntario de la agrupación de Protección Civil de Antequera Francisco de Asís Sánchez con la Medalla al Mérito por su actuación en el campeonato mundial de Ironman 70.3 celebrado en Marbella, evento en el que puso en riesgo su vida para proteger a una persona mayor.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha entregado los premios Solidarios 2025.

Entre los colectivos premiados destaca el proyecto ‘Con canas y al cole’, una iniciativa intergeneracional promovida por la Asociación Marbella Voluntaria para fomentar el vínculo entre jóvenes y mayores.