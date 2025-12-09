Sucesos
Incendio en un restaurante de Marbella con tres evacuados al hospital
El 112 recibió varios avisos sobre un incendio en un restaurante ubicado en un centro comercial de la A-7
Tres personas, entre ellas un menor de 16 años de edad, han precisado evacuación hospitalaria tras resultar intoxicadas por humo en un incendio registrado a última hora de este lunes 8 de diciembre en un restaurante de Marbella.
Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro se produjo en la cocina de un restaurante ubicado en un centro comercial en la A-7 sobre las 19.15 horas, cuando el 112 recibió varios avisos por un incendio en la cocina de un local con posibles personas afectadas.
Asistencia sanitaria
Acto seguido se activó a Bomberos de Marbella, Policía Nacional y Local y Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Según fuentes sanitarias tres personas resultaron intoxicadas por humo, dos mujeres de 41 y 52 años y un menor de 16 años. Todos fueron evacuados por los equipos médicos al Hospital Costa del Sol.
