Voces en solidaridad de Global Gift

Reconocidos artistas y actores internacionales alzarán su voz hasta el 18 de diciembre en apoyo de Global Gift, la fundación impulsada en Marbella en 2013 por la empresaria y filántropa María Bravo para apoyar a menores, mujeres y familias en situación de vulnerabilidad.

Celebridades como Emilia Clarke, protagonista de la afamada serie ‘Juego de Tronos’; el actor puertorriqueño Amaury Nolasco, que ha participado en ‘Prision Break’; la artista francesa Vitaa; o el cantante de la misma nacionalidad Kendji han unido sus voces para amplificar la misión de Treasures for Hope, una iniciativa benéfica global que transforma tesoros ubicados en el galardonado juego de aventuras Sea of Thieves en impactos reales para recaudar fondos para la fundación y para el centro multifuncional Casa Ángeles, que el colectivo gestiona en Marbella y que se ha convertido en su proyecto de mayor envergadura.

La aportación de las celebridades internacionales aporta visibilidad global a la iniciativa e inspira a seguidores y comunidades de todo el mundo a formar parte del movimiento solidario.

«Ver a talentos tan extraordinarios unirse a nuestra causa es profundamente inspirador. Sus voces ayudan a visibilizar a los niños, los jóvenes y las familias cuyas vidas pueden transformarse a través de la compasión y la acción. Cada Treasure for Hope Pack que se compra se convierte en una donación para Global Gift y una oportunidad de vida a través del impulso de la educación, las terapias, la inclusión y el empoderamiento», señala la fundadora de un colectivo benéfico que cuenta también con el respaldo de la actriz y cantante Eva Longoria.

La Fundación Global Gift opera en todo el mundo en colaboración de socios locales y embajadores, entre los que figura la propia Longoria, para tratar de mejorar la situación de colectivos desfavorecidos, sobre todo menores y mujeres.

En Marbella, la fundación gestiona Casa Ángeles, un centro de apoyo inclusivo creado para atender a menores y jóvenes con necesidades especiales y diversidad funcional.

«Cada semana, Casa Ángeles atiende a cientos de niños y sus familias, ayudándoles a crecer, aprender y desarrollarse dentro de una comunidad inclusiva y de apoyo», señala la impulsora de la fundación.