El Hospital Universitario Costal del Sol contará con un helipuerto de superficie en cuatro meses

La Junta de Andalucía ha licitado las actuaciones para dotar de un espacio de aterrizaje de helicópteros en el equipamiento sanitario ubicado en Marbella por un importe de 251.000 euros, el 80 por ciento del cual procederá de la Unión Europea.

El Gobierno regional calcula que los trabajos para crear el aeródromo se prolongarán durante cuatro meses, periodo durante el cual no se alterará la actividad asistencial del hospital o las molestias se reducirán al máximo.

«La mejora de las prestaciones sanitarias a la población andaluza pasan por una potenciación y, en su caso, adecuación de las estructuras físicas en las que se desarrollan las diferentes actividades sanitarias, permitiendo así una mejora global en los estándares de calidad que se oferten», señala la Junta en la documentación del expediente de licitación.

«Por todo ello, es necesario contar con un soporte de infraestructura acorde con las actuales necesidades sanitarias y, por tanto, se hace preciso ejecutar inversiones destinadas no sólo al mantenimiento y reposición de las actuales instalaciones, sino también a la mejora y ampliación de la misma», agrega.

Las empresas interesadas en presentar sus propuestas disponen hasta de plazo hasta el martes.

Ampliación del hospital

La construcción del helipuerto de superficie se suma a la ampliación de la dependencias sanitarias que ha experimentado el centro sanitario, inaugurado en 1994 y uno de los de referencia de la provincia de Málaga, en los últimos meses.

La actividad asistencial en el edificio de ampliación comenzó a inicios de marzo tras el traslado de las consultas externas, rehabilitación, extracciones, los hospitales de día médico y oncohematológico, la dispensación externa de medicamentos y las Áreas de Admisión y Atención a la Ciudadanía.

El proyecto de ampliación supuso la construcción de dos nuevos edificios, uno de uso hospitalario y atención ambulatoria; y otro administrativo, que comenzó su actividad en 2023.

Con los dos edificios, la superficie del complejo sanitario, ubicado en Las Chapas, aumentó en cerca de 40.000 metros cuadrados.

Las actuaciones de ampliación del hospital retomadas en 2021, estuvieron bloqueadas durante cerca de diez años, después de que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, judicializara las obras por desavenencias con el proyecto que había planteado el Gobierno autonómico.