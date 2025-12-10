Marbella inicia los trámites para construir equipamiento docente, viviendas protegidas y uso hotelero en Las Chapas

El Ayuntamiento de Marbella anunció este martes el inicio de los trámites para el desarrollo urbanístico de la zona de La Vizcaína, una parcela de 623.000 metros cuadrados de superficie en el distrito de Las Chapas, para construir un gran equipamiento docente, vivienda protegida y uso hotelero.

La Junta de Gobierno Local aprobó la declaración de interés municipal y de conveniencia y oportunidad del proyecto.

Se trata de un espacio rodeado de urbanizaciones que se encuentra al sur de la autopista AP-7 y linda al norte con la propia autopista, al oeste con La Reserva de Marbella y al sur, con Artola Alta y el campo de golf de Cabopino.

La zona estaba clasificada como suelo urbanizable no sectorizado en el planeamiento de 1986, que el Ayuntamiento tuvo que recuperar en 2015 después de que el Tribunal Supremo anulara el de 2010.

La reserva de suelo es «lo suficientemente extenso como para albergar un equipamiento educativo de carácter supramunicipal, así como parcelas de uso hotelero», señaló el delegado de Urbanismo, José Eduardo Díaz.

En materia residencial, el concejal señaló que el número total de edificaciones oscilará entre las 685 y las 872 unidades, el 40 por ciento de las cuales serán viviendas de protección pública o en alquiler a precio asequible.

«También se contempla una amplia dotación de zonas verdes y espacios libres. El proyecto cuenta con un informe económico que garantiza la viabilidad y el equilibrio del desarrollo», aseguró el delegado del Área.