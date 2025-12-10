Una zambomba juvenil dará la bienvenida a la Navidad en San Pedro Alcántara

La Asociación Juvenil Enclave Joven ofrecerá el 19 de diciembre, a las 17.30 horas, una zambomba navideña en la plaza Juan Macías con la que dar la bienvenida a festividad en la localidad.

El evento incluirá las actuaciones del sampedreño Dani Ruiz y del grupo Hierbabuena, integrado por Amanda Liñán y Sandra Moreno.

La céntrica plaza sampedreña contará también durante el evento festivo y familiar con una barra de bebida y de castañas asadas.

«Con este evento, la asociación quiere sumarse a las celebraciones navideñas del municipio y aportar propuestas nuevas al calendario local», señala el secretario del colectivo, Christian Malchair.

El Ayuntamiento destaca la creciente implicación que, en su opinión, muestra el movimiento asociativo juvenil en la programación de Navidad del municipio.

«Estas entidades tienen capacidad para llegar a un público al que la administración, a veces, no alcanza», agrega el Consistorio, que asegura también que la zambomba promoverá a los artistas de la localidad.