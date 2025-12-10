Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FuncionariosCalle LariosAmanecerZBEUnicajaUrbanismoCiprésTeatinosRobe IniestaTartas
instagramlinkedin

Navidad

Una zambomba juvenil dará la bienvenida a la Navidad en San Pedro Alcántara

El evento festivo, impulsado por Enclave Joven, contará con las actuaciones de Dani Ruiz y el grupo Hierbabuena, además de una barra con bebidas y castañas asadas para el disfrute de todos

Zambomba en San Pedro Alcántara con motivo de la Navidad 2025.

Zambomba en San Pedro Alcántara con motivo de la Navidad 2025. / l.o.

Marcel Vidal

Marbella

La Asociación Juvenil Enclave Joven ofrecerá el 19 de diciembre, a las 17.30 horas, una zambomba navideña en la plaza Juan Macías con la que dar la bienvenida a festividad en la localidad.

El evento incluirá las actuaciones del sampedreño Dani Ruiz y del grupo Hierbabuena, integrado por Amanda Liñán y Sandra Moreno.

La céntrica plaza sampedreña contará también durante el evento festivo y familiar con una barra de bebida y de castañas asadas.

«Con este evento, la asociación quiere sumarse a las celebraciones navideñas del municipio y aportar propuestas nuevas al calendario local», señala el secretario del colectivo, Christian Malchair.

El Ayuntamiento destaca la creciente implicación que, en su opinión, muestra el movimiento asociativo juvenil en la programación de Navidad del municipio.

«Estas entidades tienen capacidad para llegar a un público al que la administración, a veces, no alcanza», agrega el Consistorio, que asegura también que la zambomba promoverá a los artistas de la localidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents