Navidad
Una zambomba juvenil dará la bienvenida a la Navidad en San Pedro Alcántara
El evento festivo, impulsado por Enclave Joven, contará con las actuaciones de Dani Ruiz y el grupo Hierbabuena, además de una barra con bebidas y castañas asadas para el disfrute de todos
La Asociación Juvenil Enclave Joven ofrecerá el 19 de diciembre, a las 17.30 horas, una zambomba navideña en la plaza Juan Macías con la que dar la bienvenida a festividad en la localidad.
El evento incluirá las actuaciones del sampedreño Dani Ruiz y del grupo Hierbabuena, integrado por Amanda Liñán y Sandra Moreno.
La céntrica plaza sampedreña contará también durante el evento festivo y familiar con una barra de bebida y de castañas asadas.
«Con este evento, la asociación quiere sumarse a las celebraciones navideñas del municipio y aportar propuestas nuevas al calendario local», señala el secretario del colectivo, Christian Malchair.
El Ayuntamiento destaca la creciente implicación que, en su opinión, muestra el movimiento asociativo juvenil en la programación de Navidad del municipio.
«Estas entidades tienen capacidad para llegar a un público al que la administración, a veces, no alcanza», agrega el Consistorio, que asegura también que la zambomba promoverá a los artistas de la localidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una enfermera del Costa del Sol sufre una agresión y es atendida de urgencias tras recibir una patada en la cabeza
- Un varón fallece en la A-7 tras un accidente entre un turismo y una moto que obligó a cortar la autovía
- Un joven recibe un disparo en una pierna en Marbella
- El conflicto laboral del Senator en Marbella se salda con el despido de la plantilla
- Abren al público el paseo fluvial del río Guadaiza, en Nueva Andalucía
- La Navidad pone a prueba la limpieza de Marbella tras las críticas del verano
- Incendio en un restaurante de Marbella con tres evacuados al hospital
- Marbella construirá un hotel de 'alto nivel' y 232 viviendas en la zona norte, cerca del arroyo La Cruz