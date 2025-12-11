CCOO y empresas pactan acuerdan la subrogación de los 107 trabajadores del hotel Senator

Lo que parecía improbable e incierto tras meses de negociaciones se ha hecho realidad. CCOO y la parte empresarial en el conflicto sobre el futuro laboral de la plantilla del hotel Senator han anunciado este jueves un acuerdo para que la cadena Meliá, que gestionará el establecimiento a partir de 2027, subrogue sin pérdida de derechos a los trabajadores y en salidas voluntarias de trabajadores.

Una vez logrado el acuerdo, las partes tendrán que negociar las condiciones de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por obras cuyo contenido se extenderá durante los meses que duren unas reformas que ha emprendido el hotel, para los trabajadores que se han acogido a la subrogación.

El pacto evita, a cinco días de que entrara en vigor, un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que hubiera dejado en el desempleo a los 107 trabajadores de uno de los hoteles más emblemáticos del municipio y de cuatro estrellas de categoría.

Pintada que denunciaba el despido de los trabajadores del hotel Senator de Marbella. / L.O.

El acuerdo se ha logrado en una reunión in extremis que CCOO; Meliá; Hoteles Playa, que gestionó el hotel hasta finales de octubre; y la propietaria del inmueble que alberga la actividad hotelera, han celebrado en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), en Málaga.

Tras la reunión, CCOO ha trasladado el contenido del preacurdo a la plantilla del hotel, que lo ha respaldado por unanimidad.

«La única salida viable es el acuerdo al que hemos llegado, resultado del esfuerzo constante de la plantilla y del trabajo sindical incansable. No podemos concebir otro desenlace, especialmente teniendo en cuenta que estamos ante los mejores datos históricos de Málaga y, especialmente, en Marbella», ha señalado la central sindical, que ha destacado que, tras innumerables reuniones entre las partes, «hayan prevalecido la cordura y la responsabilidad social por la parte empresarial».

El acuerdo pone fin a más de dos meses de negociaciones entre CCOO y la parte empresarial.