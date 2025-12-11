Hoteles
CCOO y empresas pactan acuerdan la subrogación de los 107 trabajadores del hotel Senator
El pacto evita, a cinco días de que entrara en vigor, la aplicación de un ERE
Lo que parecía improbable e incierto tras meses de negociaciones se ha hecho realidad. CCOO y la parte empresarial en el conflicto sobre el futuro laboral de la plantilla del hotel Senator han anunciado este jueves un acuerdo para que la cadena Meliá, que gestionará el establecimiento a partir de 2027, subrogue sin pérdida de derechos a los trabajadores y en salidas voluntarias de trabajadores.
Una vez logrado el acuerdo, las partes tendrán que negociar las condiciones de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por obras cuyo contenido se extenderá durante los meses que duren unas reformas que ha emprendido el hotel, para los trabajadores que se han acogido a la subrogación.
El pacto evita, a cinco días de que entrara en vigor, un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que hubiera dejado en el desempleo a los 107 trabajadores de uno de los hoteles más emblemáticos del municipio y de cuatro estrellas de categoría.
El acuerdo se ha logrado en una reunión in extremis que CCOO; Meliá; Hoteles Playa, que gestionó el hotel hasta finales de octubre; y la propietaria del inmueble que alberga la actividad hotelera, han celebrado en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), en Málaga.
Tras la reunión, CCOO ha trasladado el contenido del preacurdo a la plantilla del hotel, que lo ha respaldado por unanimidad.
«La única salida viable es el acuerdo al que hemos llegado, resultado del esfuerzo constante de la plantilla y del trabajo sindical incansable. No podemos concebir otro desenlace, especialmente teniendo en cuenta que estamos ante los mejores datos históricos de Málaga y, especialmente, en Marbella», ha señalado la central sindical, que ha destacado que, tras innumerables reuniones entre las partes, «hayan prevalecido la cordura y la responsabilidad social por la parte empresarial».
El acuerdo pone fin a más de dos meses de negociaciones entre CCOO y la parte empresarial.
- Una enfermera del Costa del Sol sufre una agresión y es atendida de urgencias tras recibir una patada en la cabeza
- Un varón fallece en la A-7 tras un accidente entre un turismo y una moto que obligó a cortar la autovía
- Un joven recibe un disparo en una pierna en Marbella
- Marbella construirá un hotel de 'alto nivel' y 232 viviendas en la zona norte, cerca del arroyo La Cruz
- Abren al público el paseo fluvial del río Guadaiza, en Nueva Andalucía
- La Navidad pone a prueba la limpieza de Marbella tras las críticas del verano
- Incendio en un restaurante de Marbella con tres evacuados al hospital
- Las ocupaciones ilegales de viviendas y plazas de parking aumentan en Marbella y San Pedro Alcántara