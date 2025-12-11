Marbella inicia la reparación de la Senda Litoral en las Dunas de Artola, mejorando la seguridad

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las actuaciones para reparar alrededor de unos 1.250 metros cuadrados de superficie del tramo de Senda Litoral a su paso por el monumento natural de las Dunas de Artola, en el distrito de Las Chapas.

La actuación permitirá mejorar la seguridad y la accesibilidad de un espacio protegido y uno de los pulmones verdes con los que cuenta el municipio.

La actuación contempla la sustitución integral de 500 metros lineales de pasarela de madera que se encuentran en un avanzado estado de deterioro y la renovación de cien metros de barandillas irreparables.

Los operarios ejecutarán también reparaciones puntuales en distintos tramos de los tablones de la plataforma de la senda litoral y de elementos de pasamanos.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de unos dos meses e incluyen la retirada de un tramo de medio kilómetro de longitud de pasarela y de sus vigas de apoyo.

Posteriormente, se regularizará el terreno y se instalará un geotextil antiraíces para evitar que la vegetación dañe la estructura de pasarela. Una vez completada la fase, los operarios colocarán la nueva pasarela.

Los trabajadores sustituirán también cien metros de barandillas y repararán otros 400 metros con refuerzos y anclajes.

La intervención contempla la colocación de 40 tablones nuevos, fijados con tornillería inoxidable para incrementar su durabilidad y el refuerzo de cinco pilotes en zonas elevadas de la pasarela.