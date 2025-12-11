El precio medio de la vivienda en la Costa del Sol duplica ya al de España

El precio medio de la vivienda en la Costa del Sol bate récords en el conjunto de un país que, junto a Portugal y Croacia, se sitúa entre los tres de la Eurozona en el que más se han incrementado los costes para acceder a un inmueble.

Comprar una vivienda en el Triángulo de Oro de la comarca, integrado por Marbella, Benahavís y Estepona, conlleva desembolsar, de media, el doble que en el conjunto de España, según un estudio elaborado por la consultora CDComunicación con datos que proceden del Ministerio de Vivienda, el INE o la sociedad de tasación Tinsa.

Premio medio

Según el informe, el precio medio de la vivienda en España ronda los 2.150 euros el metro cuadrados, mientras que en Marbella, el precio medio ronda los 5.400 euros el metros cuadrados, con un aumento del nueve por ciento en el último año; en Benahavís, se sitúa en torno a los 5.300 euros, con una subida interanual del 16 por ciento; y en Estepona, los 4.000 euros, tras un incremento del 13 por ciento.

«En esta área, los precios no sólo duplican la media española, sino que mantienen ritmos de crecimiento de doble dígito ajenos a otros mercados», señala el informe.

El estudio destaca que Estepona ha dejado ser la «alternativa asequible» para convertirse en un «destino finalista». «La apuesta por el lujo silencioso, la renovación urbana y la mejora de servicios ha atraído aun comprador internacional que valora la autenticidad andaluza combinada con estándares de alta gama», apunta.

El análisis advierte de que la saturación de las zonas tradicionales empujan a la inversión hacia la zona occidental de la comarca, como Casares o Manilva, en la que los grandes proyectos deportivos actúan como polo de atracción. «El eje Casares, Manilva y Sotogrande es la zona de mayor proyección para 2026», apunta el informe.

El nómada ejecutivo

El estudio señala que el perfil medio del inversor de inmuebles en el segmento del lujo en el Triángulo de Oro está pasando desde el comprador que adquiere un inmueble para pasar periodos vacacionales al nómada ejecutivo, al que define como un profesional de alta cualificación, de entre 40 y 60 años y que desarrolla su actividad desde la Costa del Sol atraído por la conectividad de la comarca y la presencia de colegios internacionales.

«El 25 por ciento de las compras en el segmento prime se realizan ya con vocación de residencia principal», agrega el informe, que señala que seis de cada diez puestos de empleo en el Triángulo de Oro están vinculados con el mercado de la vivienda.